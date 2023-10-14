США — Германия: счет матча 1:3, обзор голов

Сборная Германии одержала волевую победу над США (3:1) в рамках товарищеского противостояния.

Первый гол забили американцы на 27-й минуте встречи. Нападающий сборной Кристиан Пулишич получил передачу от партнера, прошел сквозь оборону и отправил мяч в правый верхний угол ворот.

Уже на 39-й минуте Германии удалось сравнять счет. Полузащитник сборной Илкай Гюндоган не постеснялся пробить из-за пределов штрафной площади, попав точно в угол ворот. Без шансов для голкипера соперника — 1:1.

На 58-й минуте «бундестим» и вовсе вышли вперед. Нападающий Германии Никлас Фюллькруг получил отличную передачу вразрез и совершил прицельный удар в левый угол ворот.

Спустя всего 3 минуты полузащитник Германии Джамал Мусиала отреагировал на передачу и пробил точно в правый угол ворот.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные) США — Германия 1:3 Голы: 1:0 Кристиан Пулишич (27'), 1:1 Илкай Гюндоган (39'), 1:2 Никлас Фуллкруг (58'), 1:3 Джамал Мусиала (61') Предупреждения: Матс Хуммельс (43'), Юнус Муса (57')

В следующем матче Германия сыграет с Мексикой 18-го октября в рамках товарищеского противостояния, а США в тот же день встретится с Ганой.