Последний матч между собой: Блэкпул — Стивенидж 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.
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