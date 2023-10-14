начнут матч в 17:00 в Первой Лиге Англии, 14.10.2023.

Последний матч между собой: Блэкпул — Стивенидж 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Блэкпул» — «Стивенидж» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.41.

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