«Блэкпул»
Эта команда выступает в третьем по рангу английском дивизионе. «Блэкпул» занимает лишь 10 место в турнирной таблице.
В 11 поединках команде удалось одержать всего лишь 4 победы. Да и атака явно не блещет: всего 12 результативных ударов.
В предыдущем туре чемпионата команда добыла один зачетный балл. На выезде «Блэкпул» расписал мировую с «Чарльтоном» (2:2).
А вот до того «Блэкпул» по всем статьям уступил дома «Дерби Каунти» (1:3). Хотя до того команда добыла две виктории кряду.
«Блэкпул» наверняка будет активно атаковать. Обыгрывать мерсисайдскую молодежь команда просто обязана.
«Ливерпуль Академия»
Молодые мерсисайдцы не столь удачно выступают в своей возрастной категории. «Ливерпуль Академия» сейчас пребывает на 5 строчке турнирной таблицы молодежного чемпионата.
А вот с реализацией у команды полный порядок. В 6 сыгранных матчах удалось отличиться уже 15 точными ударами.
Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Ливерпуль Академия» по всем статьям переиграла сверстников из «Кристал Пэлас» (4:2).
Разумеется, встреча с взрослым оппонентом станет для команды испытанием на прочность. Мерсисайдская поросль будет мотивирована дать бой «Блэкпулу».
И уж точно «Ливерпуль Академия» постарается зацепиться за очки. Вот только для этого гостям может банально не хватить опыта.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Блэкпула» предлагают — 1.53.
На викторию «Ливерпуль Академии» дают — 5.08, ничья оценена — в 4.45.
«Блэкпул»
Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.41. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.51.