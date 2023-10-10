«Блэкпул» сыграет на своем поле с «Ливерпуль Академией» в рамках 2-го тура группового этапа Трофея Английской лиги. Матч пройдет 10 октября, начало — в 21:00 мск. «Блэкпул» — «Ливерпуль Академия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Блэкпул»

Эта команда выступает в третьем по рангу английском дивизионе. «Блэкпул» занимает лишь 10 место в турнирной таблице.

В 11 поединках команде удалось одержать всего лишь 4 победы. Да и атака явно не блещет: всего 12 результативных ударов.

В предыдущем туре чемпионата команда добыла один зачетный балл. На выезде «Блэкпул» расписал мировую с «Чарльтоном» (2:2).

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А вот до того «Блэкпул» по всем статьям уступил дома «Дерби Каунти» (1:3). Хотя до того команда добыла две виктории кряду.

«Блэкпул» наверняка будет активно атаковать. Обыгрывать мерсисайдскую молодежь команда просто обязана.

«Ливерпуль Академия»

Молодые мерсисайдцы не столь удачно выступают в своей возрастной категории. «Ливерпуль Академия» сейчас пребывает на 5 строчке турнирной таблицы молодежного чемпионата.

А вот с реализацией у команды полный порядок. В 6 сыгранных матчах удалось отличиться уже 15 точными ударами.

Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Ливерпуль Академия» по всем статьям переиграла сверстников из «Кристал Пэлас» (4:2).

Разумеется, встреча с взрослым оппонентом станет для команды испытанием на прочность. Мерсисайдская поросль будет мотивирована дать бой «Блэкпулу».

И уж точно «Ливерпуль Академия» постарается зацепиться за очки. Вот только для этого гостям может банально не хватить опыта.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Блэкпула» предлагают — 1.53.

На викторию «Ливерпуль Академии» дают — 5.08, ничья оценена — в 4.45.

«Блэкпул» имеет преимущество в опыте , и явно воспользуется этим преимуществом в полной мере.

Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.41. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.51.