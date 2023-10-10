ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Никита Серебряков в составе СКАТренерские отставки, серия разгромов, усиление для СКА «Спартак» — ЦСКААбаскаля спас бывший игрок ЦСКА. «Спартак» ушел от поражения в дерби с армейцами «Арсенал» — «Манчестер Сити»Борьба за титул началась. Мартинелли принес «Арсеналу» победу над «Ман Сити», положив начало чемпионской гонке
  • 10:11
    • «Реал» и Винисиус согласовали новый контракт
  • 08:50
    • УЕФА может изменить свое решение насчет допуска российских юниоров
  • 00:21
    • «Наполи» уступил на своем поле «Фиорентине»
  • 00:05
    • «Барселона» сыграла вничью с «Гранадой» в матче Примеры
  • 23:56
    • ПСЖ одержал гостевую победу над «Ренном» в матче Лиги 1
  • 22:48
    • «Айнтрахт» всухую обыграл «Хайденхайм» в матче Бундеслиги
  • 21:01
    • «Спартак» ушел от поражения в матче с ЦСКА
    Все новости спорта

    Одни забьют, другие — нет!

    «Блэкпул» — «Ливерпуль Академия». Ставка (к. 2.41) и прогноз на футбол, Трофей Английской лиги, 10 октября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Блэкпул
    Прогноз и ставки на «Блэкпул» — «Ливерпуль Академия»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Блэкпул»
    «Блэкпул» сыграет на своем поле с «Ливерпуль Академией» в рамках 2-го тура группового этапа Трофея Английской лиги. Матч пройдет 10 октября, начало — в 21:00 мск. «Блэкпул» — «Ливерпуль Академия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Первая лига 14 Октября 2023 года
    Блэкпул
  • Блэкпул
    •  Блэкпул 17:00 Стивенидж Стивенидж
  • Англия. Первая лига
    •

    «Блэкпул»

    Эта команда выступает в третьем по рангу английском дивизионе. «Блэкпул» занимает лишь 10 место в турнирной таблице.

    В 11 поединках команде удалось одержать всего лишь 4 победы. Да и атака явно не блещет: всего 12 результативных ударов.

    В предыдущем туре чемпионата команда добыла один зачетный балл. На выезде «Блэкпул» расписал мировую с «Чарльтоном» (2:2).

    Все прогнозы на футбол

    А вот до того «Блэкпул» по всем статьям уступил дома «Дерби Каунти» (1:3). Хотя до того команда добыла две виктории кряду.

    «Блэкпул» наверняка будет активно атаковать. Обыгрывать мерсисайдскую молодежь команда просто обязана.

    «Ливерпуль Академия»

    Молодые мерсисайдцы не столь удачно выступают в своей возрастной категории. «Ливерпуль Академия» сейчас пребывает на 5 строчке турнирной таблицы молодежного чемпионата.

    А вот с реализацией у команды полный порядок. В 6 сыгранных матчах удалось отличиться уже 15 точными ударами.

  • Лига чемпионов. Лучший игрок на данный момент, темные лошадки и как спасти «МЮ»?
  • После захватывающей серии матчей 2-го тура ЛЧ возникло несколько животрепещущих вопросов
  • 06/10/2023

    • Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Ливерпуль Академия» по всем статьям переиграла сверстников из «Кристал Пэлас» (4:2).

    Разумеется, встреча с взрослым оппонентом станет для команды испытанием на прочность. Мерсисайдская поросль будет мотивирована дать бой «Блэкпулу».

    И уж точно «Ливерпуль Академия» постарается зацепиться за очки. Вот только для этого гостям может банально не хватить опыта.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Блэкпула» предлагают — 1.53.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Ливерпуль Академии» дают — 5.08, ничья оценена — в 4.45.

    «Блэкпул» имеет преимущество в опыте, и явно воспользуется этим преимуществом в полной мере.

    Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.41. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.51.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Алькарас — Эванс
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Циципас — Эмбер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Тюмень — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.92
  • Прогноз на матч Барыс — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч Локомотив — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Химки — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Северсталь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Спартак — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч СКА — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Эльче — Андорра
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  4.42
  • Экспресс дня 9 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Арсенал Саранди — Банфилд
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Барракас Сентраль — Колон
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Блэкпул» — «Ливерпуль Академия»: прогноз, ставка (2.41), статистика, коэффициенты матча 10.10.2023. Прогнозы на футбол. Одни забьют, другие — нет!
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры