начнут матч в 19:45 в группе A отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года, 13.10.2023.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Турция U21» — «Сан-Марино U21». Коэффициент ставки — 2.17.

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