Турция (до 21 года) сыграет на своем поле с Сан-Марино (до 21 года) в рамках квалификации на чемпионат Европы до 21 года. Матч пройдет 13 октября, начало — в 19:45 мск. Турция (до 21 года) — Сан-Марино (до 21 года): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Турция (до 21 года)

Эта команда выдала крайне неудачный старт в квалификации. В обоих стартовых матчах турки потерпели поражения.

Ноль очков по итогам двух матчей — явно не тот промежуточный результат, на который рассчитывала Турция (до 21 года). Да и пропустила команда уже 5 мячей.

Коэффициенты матча Турция U21 — Сан-Марино U21 1X2Новым игрокам 1.0118.0055.00Бонус$9500

Свой последний поединок команда провела неудачно. Дома молодые турки уступили итальянским сверстникам (0:2).

Все прогнозы на футбол

А вот до того Турция (до 21 года) уступила еще и ирландцам (2:3). Хотя до того турки выиграли в трех контрольных матчах подряд.

В этом поединке хозяева явно будут действовать активно и агрессивно. Обыгрывать футбольного карлика турки просто обязаны.

Сан-Марино (до 21 года)

Эта команда крайне неудачно стартовала в квалификации на Чемпионат Европы до 21 года. Санмаринцы традиционно пасут задних.

В 3 матчах Сан-Марино (до 21 года) не набрала ни одного очка. Зато в свои ворота команда пропустила уже 12 мячей.

В предыдущем поединке квалификации санмаринцы снова потерпели поражение. Сборная Сан-Марино (до 21 года) уступила ирландцам (0:3).

До того скромный андердог был бит норвежцами (0:7). Да и латвийцам санмаринская молодежка уступила со счетом 0:2.

В этом поединке Сан-Марино (до 21 года) явно намерена сыграть достойнее, чем в предыдущей встрече. Вот только действовать гости будут явно вторым номером.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Турции (до 21 года) предлагают — 1.02.

На викторию Сан-Марино (до 21 года) дают — 70.00, ничья оценена — в 11.00.

Турецкая молодежка куда сильнее соперника, и наверняка постарается добыть крупную победу .

Наш прогноз — Фора Турции (до 21 года) -4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.17. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 2.60.