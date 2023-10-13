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    Турецкая молодежь разгромит карлика

    Турция (до 21 года) — Сан-Марино (до 21 года). Ставка (к. 2.17) и прогноз на футбол, чемпионат Европы до 21 года, 13 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Турция (до 21 года) — Сан-Марино (до 21 года)
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    Сборная Турции (до 21 года)
    Турция (до 21 года) сыграет на своем поле с Сан-Марино (до 21 года) в рамках квалификации на чемпионат Европы до 21 года. Матч пройдет 13 октября, начало — в 19:45 мск. Турция (до 21 года) — Сан-Марино (до 21 года): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа A 13 Октября 2023 года
    Турция U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа A
    •  Турция U21 19:45 Сан-Марино U21 Сан-Марино U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа A
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    Турция (до 21 года)

    Эта команда выдала крайне неудачный старт в квалификации. В обоих стартовых матчах турки потерпели поражения.

    Ноль очков по итогам двух матчей — явно не тот промежуточный результат, на который рассчитывала Турция (до 21 года). Да и пропустила команда уже 5 мячей.

    Коэффициенты матча Турция U21 — Сан-Марино U21

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  • 1.0118.0055.00Бонус$9500
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    Свой последний поединок команда провела неудачно. Дома молодые турки уступили итальянским сверстникам (0:2).

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    А вот до того Турция (до 21 года) уступила еще и ирландцам (2:3). Хотя до того турки выиграли в трех контрольных матчах подряд.

    В этом поединке хозяева явно будут действовать активно и агрессивно. Обыгрывать футбольного карлика турки просто обязаны.

    Сан-Марино (до 21 года)

    Эта команда крайне неудачно стартовала в квалификации на Чемпионат Европы до 21 года. Санмаринцы традиционно пасут задних.

    В 3 матчах Сан-Марино (до 21 года) не набрала ни одного очка. Зато в свои ворота команда пропустила уже 12 мячей.

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    • В предыдущем поединке квалификации санмаринцы снова потерпели поражение. Сборная Сан-Марино (до 21 года) уступила ирландцам (0:3).

    До того скромный андердог был бит норвежцами (0:7). Да и латвийцам санмаринская молодежка уступила со счетом 0:2.

    В этом поединке Сан-Марино (до 21 года) явно намерена сыграть достойнее, чем в предыдущей встрече. Вот только действовать гости будут явно вторым номером.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Турции (до 21 года) предлагают — 1.02.

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    На викторию Сан-Марино (до 21 года) дают — 70.00, ничья оценена — в 11.00.

    Турецкая молодежка куда сильнее соперника, и наверняка постарается добыть крупную победу.

    Наш прогноз — Фора Турции (до 21 года) -4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.17. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 2.60.

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    Турция (до 21 года) — Сан-Марино (до 21 года): прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 13.10.2023. Прогнозы на футбол. Турецкая молодежь разгромит карлика
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