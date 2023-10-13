Швейцария U21 уверенно победила Черногорию U21

В группе Е завершилась очередная встреча.победила на своем полесо счетом 4:2.

Дублем в составе хозяев отметился полузащитник «Ренна» Фабиан Ридер, еще по голу забили Лар Филлигер, Вальмир Матоши.

В Черногории U21 голы забивали Василие Аджич и Деян Перович.

Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа E Швейцария U21 — Черногория U21 4:2 Голы: 1:0 Фабиан Ридер (22'), 2:0 Lars Villiger (24'), 2:1 Vasilije Adzic (29'), 3:1 Valmir Matoshi (30'), 4:1 Фабиан Ридер (58'), 4:2 Dejan Perovic (86')

После двух матчей Швейцария U21 имеет 100% результат и возглавляет группу Е. Черногория U21 набрала три очка и располагается на пятом месте.