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    Швейцария U21 уверенно победила Черногорию U21

    Футбол Евро-2023 U21 Сборная Швейцарии Сборная Черногории
    В группе Е завершилась очередная встреча. Швейцария U21 победила на своем поле Черногорию U21 со счетом 4:2.

    Автор дубля Фабиан Ридер
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    Автор дубля Фабиан Ридер

    Дублем в составе хозяев отметился полузащитник «Ренна» Фабиан Ридер, еще по голу забили Лар Филлигер, Вальмир Матоши.

    В Черногории U21 голы забивали Василие Аджич и Деян Перович.

    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа E
    Швейцария U21 — Черногория U21 4:2
    Голы: 1:0 Фабиан Ридер (22'), 2:0 Lars Villiger (24'), 2:1 Vasilije Adzic (29'), 3:1 Valmir Matoshi (30'), 4:1 Фабиан Ридер (58'), 4:2 Dejan Perovic (86')

    После двух матчей Швейцария U21 имеет 100% результат и возглавляет группу Е. Черногория U21 набрала три очка и располагается на пятом месте.

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