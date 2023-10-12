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    Нагорных: «Локомотив» находится в абсолютно здоровой финансовой ситуации

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    Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о трансферных планах клуба.

    Илья Самошников
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    Илья Самошников

    «У нас сбалансированный бюджет. Мы не имеем никаких долгов, не имеем никаких кредитов и долгосрочных финансовых обязательств. Сегодня клуб находится в абсолютно здоровой финансовой ситуации.

    Какая сумма будет выделена на 2024 год? Финансовые вопросы еще решаются, поэтому пока не могу ответить на этот вопрос. Надеемся, что сумма будет не меньше, чем на 2023 год.

    Летом у клуба был нулевой трансферный бюджет? В этой ситуации профессионализм менеджеров должен проявляться особенно. Я считаю, что летние приобретения Сулейманова, Самошникова и Сарвели команду усилили.

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    • Ближайшей зимой, а затем и летом руки у менеджеров "Локо" еще больше развяжутся? Будет новый бюджет, новый финплан. Мы, безусловно, какие-то средства на трансферы будем иметь. Что-то нам придет от продажи игроков», — сказал Нагорных «Известиям».

    «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 11-ти туров.

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