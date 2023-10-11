Нагорных: Дзюба — уникальный человек, он увеличивает интерес к футболу

Председатель совета директоров «Локомотива»высказался о важной роли нападающего

«Наверно, мы взаимно протянули руку помощи. Потому что Артем оказал очень большую помощь в сложной ситуации, в которой находился "Локомотив". Мы были на 14-м месте.

И я думаю, у Дзюбы тоже был определенный риск. Тем не менее, мы договорились вместе из этой ситуации выйти. И вышли. Поэтому к Артему нет никаких претензий по его основной деятельности как игрока нашей команды.

Мы с ним договорились о совместной работе. И я считаю, что на сегодняшний день эти наши с ним договоренности выполняются с обеих сторон.

Артем в определенном смысле уникальный человек. Не только как футболист. Не зря он получил звание самого медийного игрока РПЛ. Такие люди, такие спортсмены продвигают вид спорта, интерес к футболу. Наверно, в отдельных ситуациях определенные люди предъявляют к нему претензии.

Но в целом Дзюба только увеличивает интерес к футболу в нашей стране», — сказал Нагорных в интервью «Известиям».