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    Нагорных: Дзюба — уникальный человек, он увеличивает интерес к футболу

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    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о важной роли нападающего Артема Дзюбы.

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    «Наверно, мы взаимно протянули руку помощи. Потому что Артем оказал очень большую помощь в сложной ситуации, в которой находился "Локомотив". Мы были на 14-м месте.

    И я думаю, у Дзюбы тоже был определенный риск. Тем не менее, мы договорились вместе из этой ситуации выйти. И вышли. Поэтому к Артему нет никаких претензий по его основной деятельности как игрока нашей команды.

    Мы с ним договорились о совместной работе. И я считаю, что на сегодняшний день эти наши с ним договоренности выполняются с обеих сторон.

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    • Артем в определенном смысле уникальный человек. Не только как футболист. Не зря он получил звание самого медийного игрока РПЛ. Такие люди, такие спортсмены продвигают вид спорта, интерес к футболу. Наверно, в отдельных ситуациях определенные люди предъявляют к нему претензии.

    Но в целом Дзюба только увеличивает интерес к футболу в нашей стране», — сказал Нагорных в интервью «Известиям».

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