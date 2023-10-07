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    Ловчев: Дзюба не делает ничего лишнего — он там, где будет опасность

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    Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал ничью в матче 11-го тура РПЛ между «Уралом» и «Локомотивом» (2:2).

    Евгений Ловчев
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    Евгений Ловчев

    «То, что делает наш чемпионат интересным. Всё кипит, интрига до последних секунд. Не хватает мастерства, но сколько страсти, нет возни на 0:0. Это захватывает как зрелище. Видно, что "Урал" считает себя ровней "Локо".

    Отмечу Дзюбу — первый гол забит мастерски. Там единственная была щелка, куда можно было попасть, он туда и ударил. И второй гол его — идет дальняя передача, рядом два высоких защитника, и Дзюба переигрывает в воздухе. Артем не делает ничего лишнего на поле, он там, где будет опасность. Это высокое мастерство.

    В первом случае он оказался там, где нужно, — и мяч сам прилетел к нему, а Артем пробил именно в открытый угол, во втором: попросил мяч и сделал гол своей скидкой.

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    • По судейству — видно, что у Карасева большой авторитет, его слова правильно воспринимаются, люди стоят и слушают. Нет никаких вопросов. Надо похвалить вратаря, Лантратов просто молодец — он очень хорошо играет на линии ворот.

    Большего жду от молодых игроков "Локо" — Пиняева и Глушенкова. Первый сник, а второй просто обязан демонстрировать более стабильный футбол», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

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