Чеферин о ЧЕ-2032: Инфраструктура в Италии очень плохая

Президент УЕФАвысказался о состоянии футбольной инфраструктуры в Италии.

«Инфраструктура в Италии по сравнению с уровнем футбола и размером страны очень плохая. Конечно, я настроен оптимистично, но считаю, что правительство должно наконец начать инвестировать в инфраструктуру.

Если ваша страна так увлечена футболом и спортом в принципе, ей придется делать больше. Пока мы просто надеемся, что все будет хорошо», — приводит слова Чеферина Football Italia.

Напомним, Италия вместе с Турцией примет чемпионат Европы по футболу в 2032 году.