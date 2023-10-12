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    Чеферин о ЧЕ-2032: Инфраструктура в Италии очень плохая

    Футбол УЕФА Сборная Италии Футбол Италии
    Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о состоянии футбольной инфраструктуры в Италии.

    Александер Чеферин
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    Александер Чеферин

    «Инфраструктура в Италии по сравнению с уровнем футбола и размером страны очень плохая. Конечно, я настроен оптимистично, но считаю, что правительство должно наконец начать инвестировать в инфраструктуру.

    Если ваша страна так увлечена футболом и спортом в принципе, ей придется делать больше. Пока мы просто надеемся, что все будет хорошо», — приводит слова Чеферина Football Italia.

    Напомним, Италия вместе с Турцией примет чемпионат Европы по футболу в 2032 году.

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