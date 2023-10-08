«Кубань» — «Родина»: счет матча 1:0, обзор гола

Фрагмент матча Фото: pfckuban.ru
Единственный гол в этом матче «Кубань» забил на 90+1-й минуте. Нападающий хозяев Максим Лаук точным ударом принес победу для своей команды.
Футбол. Россия. ФНЛ
Кубань — Родина 1:0
Гол: 1:0 Максим Лаук (90+1') Кубань: Юрий Нестеренко, Азат Байрыев, Максим Веденеев, Нури Абдоков, Игорь Безденежных, Ленар Фаттахов, Илья Мосейчук, Альберт Шарипов, Илья Грузнов, Levin G., Zhilov I. Родина: Александр Клещенко, Митя Крижан, Артём Сокол, Георгий Юдинцев, Руслан Фищенко, Астемир Гордюшенко, Ната Уэсли, Амур Калмыков, Владислав Самко, Иван Тимошенко, Shakerov R. Предупреждения: Игорь Безденежных (57'), Алексей Смирнов (86'), Солтмурад Бакаев (90+3')
После этого матча «Кубань» занимает предпоследнее 17-е место в таблице Первой лиги (7 очков). «Родина» — на 9-е позиции (18).