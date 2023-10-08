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    «Акрон» победил на выезде лидера ФНЛ

    «Динамо» Махачкала — «Акрон»: счет матча 0:1 (0:0), обзор голов

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ — Первая лига Футбол России Динамо-Махачкала Акрон
    В матче 13-го тура первенства Первой лиги лидер «Динамо» из Махачкалы принимал на своем поле «Акрон». Победу с минимальным счетом 1:0 одержали гости.

    Капитан гостей Константин Савичев
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    Капитан гостей Константин Савичев

    Игра получилась достаточно закрытой с минимумом опасных моментов.

    Первый тайм не принес забитых голов.

    После перерыва одна из атак гостей увенчалась успехом. Центральный защитник «Акрона» Неманья Анджелкович забил гол после стандартного положения и принес три очка своему клубу.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Динамо-Махачкала — Акрон 0:1
    Гол: 0:1 Andjelkovic N. (70') Динамо-Махачкала: Сослан Кагермазов, Максим Храмцов, Владимир Ковачевич, Нардин Мулахусейнович, Никита Глушков, Михаил Костюков, Руслан Лисакович, Касинтура, Volk D., Alibekov M., Yusupov Z. Акрон: Сергей Волков, Егор Данилкин, Марат Таймуразович Бокоев, Иван Чудин, Сергей Макаров, Руслан Апеков, Абу-Саид Эльдарушев, Артём Погосов, Константин Савичев, Andjelkovic N., Galkin V. Предупреждения: Руслан Апеков (24'), Михаил Костюков (45+1'), Сергей Макаров (78')

    После 13-ти матчей «Динамо» занимает второе место с 24 очками. «Акрон» поднялся на третью строчку, у него на три очка меньше.

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