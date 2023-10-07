Месси вернулся к тренировкам в общей группе

Помощник главного тренера «Интер Майами»сообщил, что нападающийприступил к полноценным тренировкам.

«Он тренировался в четверг и в пятницу. С каждым днем его состояние улучшается», — цитирует Моралеса ESPN.

Отметим, что 36-летний нападающий пропустил четыре последних матча «цапель». По имеющимся данным, чемпион мира 2022 года в составе аргентинской сборной может вернуться на поле в предстоящем домашнем матче регулярного чемпионата против «Цинциннати», который пройдет 8 октября.

Также не исключается, что эта игра может стать для Месси завершающей в сезоне-2023, поскольку форвард получил вызов в расположение «альбичелести» на октябрьские матчи отбора к чемпионату мира 2026 года против Парагвая (13 октября, дома) и Перу (18 октября, выезд) и с большой долей вероятности пропустит заключительные матчи «регулярки».