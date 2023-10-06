Макаллистер: Было очень мило играть против младшего брата

Полузащитник «Ливерпуля»поделился эмоциями от встречи с братом Кевином, который выступает за бельгийский «Юнион».

«Было очень мило играть против Кевина. Прежде мне доводилось играть только против старшего из братьев, а против него — нет. В семье это восприняли очень эмоционально.

Сегодня здесь присутствовал мой папа, а вся семья, уверен, смотрела по телевизору, так как это был очень особенный момент. Думаю, он даже всплакнул», — цитирует Алексиса пресс-служба УЕФА.

Алексис Макаллистер вышел на замену на 46-й минуте, а Кевин Макаллистер покинул поле на 86-й минуте. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу англичан. После игры братья сделали совместное фото.