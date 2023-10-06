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    Макаллистер: Было очень мило играть против младшего брата

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    Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер поделился эмоциями от встречи с братом Кевином, который выступает за бельгийский «Юнион».

    Алексис и Келвин Макаллистеры
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    Алексис и Келвин Макаллистеры

    «Было очень мило играть против Кевина. Прежде мне доводилось играть только против старшего из братьев, а против него — нет. В семье это восприняли очень эмоционально.

    Сегодня здесь присутствовал мой папа, а вся семья, уверен, смотрела по телевизору, так как это был очень особенный момент. Думаю, он даже всплакнул», — цитирует Алексиса пресс-служба УЕФА.

    Алексис Макаллистер вышел на замену на 46-й минуте, а Кевин Макаллистер покинул поле на 86-й минуте. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу англичан. После игры братья сделали совместное фото.

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