На приз лучшего игрока МЛС претендуют Месси и Бускетс

Две звезды «Интер Майами»выдвинуты в числе номинантов на приз самого ценного игрока

Полный список претендентов можно найти на официальном сайте американской футбольной лиги.

Лионель Месси в регулярном чемпионате МЛС сыграл всего 4 матча, забил один гол и отдал два голевых паса. Серхио Бускетс провел 8 игр, отдал одну результативную передачу.

В настоящий момент 36-летний аргентинец восстанавливается после травмы, полученной 21 сентября в игре против «Торонто» (0:4).

«Интер Майами» сейчас находится на предпоследней строчке в своем дивизионе с 33 очками.

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