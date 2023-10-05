«Заря» одолела «Брейдаблик», «Гент» взял верх над «Маккаби» в Лиге конференций

Подошли к концу матчи второго тура группового этапа Лиги конференций в группе В.

В одном из них украинская «Заря» на выезде минимально переиграла исландский «Брейдаблик» со счетом 1:0. Единственным голом отметился Игорь Горбач.

Футбол. Лига конференций. Группа B Брейдаблик — Заря 0:1 Гол: 0:1 Игорь Горбач (35') Брейдаблик: Антон Ари Эйнарссон, Хёскульдур Гюннлёйхссон, Дамир Муминович, Виктор Эрн Маргейрссон, Антон Лойи Лудвикссон, Александер Хельги Сигурдарсон (Оливер Сигурйонссон, 77'), Гисли Эйолфссон, Виктор Карл Эйнарссон, Джейсон Дади Сванторссон, Кристинн Стейндорссон, Клеминт Ольсен Заря: Никита Турбаевский, Роман Вантух, Денис Нагнойный, Игорь Кирюханцев, Игорь Снурницын, Игорь Горбач, Эдуардо Герреро, Дмитрий Мишнёв (Петар Мичин, 83'), Александр Яцык, Денис Антюх (Олег Данченко, 77'), Жордан Предупреждения: Дмитрий Мишнёв (66'), Роман Вантух (89'), Жордан (90 + 2')

В параллельной игре бельгийский «Генк» со счетом 2:0 обыграл израильский «Маккаби» из Тель-Авива. Судьбу встречи решили точные удары Тарика Тиссаудали.

Футбол. Лига конференций. Группа B Гент — Маккаби Т-А 2:0 Голы: 1:0 Тарик Тиссудали (39'), 2:0 Тарик Тиссудали (пенальти) (90 + 2') Гент: Дави Руф, Исмаэль Кандусс, Цуёси Ватанабэ, Арчи Браун, Матисс Самуаз, Жюльен де Сарт, Свен Кумс (Брайан Агбор, 90'), Омри Гандельман, Тарик Тиссудали, Малик Мартен Фофана (Эндрю Юлсагер, 67'), Gift Orban (Matias Fernandez, 85') Маккаби Т-А: Рои Мишпати, Рой Ревиво (Авишай Коэн, 75'), Деррик Люккассен, Иванн Макон (Офир Давидзада, 75'), Эран Захави, Дан Битон (Дор Тургеман, 67'), Габи Каниховски, Йорис ван Оверем (Ошер Давида, 90'), Дор Перец, Нир Биттон, Милсон Предупреждения: Йорис ван Оверем (13'), Омри Гандельман (51'), Исмаэль Кандусс (53'), Иванн Макон (70'), Эран Захави (90 + 1'), Деррик Люккассен (90 + 1')

Таким образом, у «Гента» и «Зари» по четыре очка и первые два места в турнирной таблице. «Маккаби» (3 пункта) идет третьим, «Брейдаблик» (0) — последний.