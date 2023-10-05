Бускетс о Месси: В индивидуальном плане он лучший игрок в мире

Полузащитниквысоко оценил игру партнера по команде, заявив, что аргентинец одним действием может решить исход матча.

«Я надеюсь, что они смогут вернуться как можно скорее. Лео практически близок к возвращению, Жорди нужно немного больше времени.

В конце концов, они должны быть здоровы, чтобы помочь нам, потому что они очень важные игроки, и мы нуждаемся в них. Но это должно произойти без форсирования, потому что иначе мы потеряем их снова.

В индивидуальном плане он (Месси) лучший игрок в мире, он делает все, что в его силах. Он забивает голы, отдает голевые передачи, под него подстраиваются другие команды.

Наличие игрока с такими качествами придает вам уверенности. Одним действием он может решить исход матча, и мы стараемся максимально использовать это преимущество. Его отсутствие дорого нам обходится», — сказал Бускетс Infobae.

Напомним, что Месси не принимал участие в 4-х матчах «Интер Майами» из-за мышечной усталости. В нынешнем сезоне аргентинец провел 4 матча, забил гол и сделал 2 голевые передачи.