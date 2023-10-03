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    Унион — Брага: смотреть онлайн в прямом эфире

    03.10.2023 в 19:45 начнется матч в группе C Лиги чемпионов Унион — Брага

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    Унион и Брага начнут матч в 19:45 в группе C Лиги чемпионов, 03.10.2023.

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    Последний матч между собой: Унион — Брага 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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