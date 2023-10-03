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    В Германии командам не удастся определить победителя

    «Унион» — «Брага». Ставка (к. 3.61) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 3 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Унион» — «Брага»
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    ФК «Унион»
    3 октября в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют «Унион» и «Брага». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск. «Унион» — «Брага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа C 03 Октября 2023 года
    Унион
  • Берлин
    •  Унион 19:45 Брага Брага
  • Брага
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    «Унион»

    «Унион» в 1-м туре был близок к тому, чтобы сотворить сенсацию. Команда встречалась в гостях с «Реалом». Немецкий клуб едва не сыграл вничью, но в итоге уступил 0:1.

    Результаты «Униона» в сентябре просто кошмарные. С учетом Лиги чемпионов и Бундеслиги клуб проиграл пять матчей подряд. Тренерскому штабу срочно нужно провести работу над ошибками.

    Коэффициенты матча Унион — Брага

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    У «Униона» большие проблемы в атаке. Команда слишком мало забивает. В последних пяти матчах во всех турнирах «Унион» поразил ворота соперника только один раз. Это произошло в выездной встрече с «Вольфсбургом» (1:2).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Унион» вряд ли рассчитывал добиться положительного результата в игре с «Реалом». Но с «Брагой» нужно брать очки. Болельщики немецкого клуба верят в долгожданную победу.

    «Брага»

    «Брага» по итогам стартового матча в Лиге чемпионов также осталась без очков. Команда принимала «Наполи» и уступила со счетом 1:2.

    Но затем клуб смог реабилитироваться в чемпионате Португалии. Были одержаны две победы подряд. «Брага» обыграла «Боавишту» (4:1) и «Эштрелу» (4:2).

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  • 28/09/2023

    • Болельщики «Браги» могут быть довольны игрой в атаке. В двух последних встречах было забито 8 голов. Форварды прекрасно реализовывают свои моменты.

    Португальский клуб здорово выступает в гостях. В последних шести матчах во всех турнирах одержаны пять побед. Удастся ли «Браге» выиграть и в Германии?

    Прогноз и ставки

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Униона» можно поставить за 1.91. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 4.02. Ничья оценена — в 3.61.

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    Обе команды стремятся выиграть. Но не стоит недооценивать гостей.

    Можно сделать ставку на то, что будет зафиксирована ничья с коэффициентом 3.61.

    Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.86.

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    «Унион» — «Брага»: прогноз, ставка (3.61), статистика, коэффициенты матча 03.10.2023. Прогнозы на футбол. В Германии командам не удастся определить победителя
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