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    Тикнизян о победной серии «Локомотива»: Игра с «Зенитом» придала нам уверенности в себе

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    Защитник «Локомотива» Наира Тикнизян прокомментировал победную серию своей команды после того, как «железнодорожники» одолели «Ростов» (3:1) в матче 5-го тура Кубка России.

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    «Во многом решает психология. В первых матчах она у нас пошатнулась, потом были не совсем удачные матчи по качеству. Игра с "Зенитом" придала нам уверенности в себе. Вся команда почувствовала, что нам по плечу любой соперник.

    Мы разбирали "Ростов", знали как они будут играть. Мы отрабатывали высокий прессинг, сегодня у нас многое получилось из задуманного. После незабитого пенальти мы не потеряли концентрацию.

    Очень важно было остаться в игре и продолжить навязывать свой футбол», — передает слова Тикнизяна Чемпионат.

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    • После победы над «Ростовом» «Локомотив» занимает 1-е место в своей группе Кубка России, а в РПЛ «железнодорожники» располагаются на 3-й строчке (18 баллов). В следующем матче «Локомотив» сыграет 7-го октября с «Уралом».

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