«Локомотив» — «Ростов»: счет матча 3:1, обзор голов

В матче 5-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка Россиидома одержал победу надсо счетом 3:1.

На голы Тимура Сулейманова, Антона Миранчука и Максима Глушенкова гости ответили точным ударом Максима Осипенко.

Футбол. Россия. Кубок. Группа B Локомотив — Ростов 3:1 Голы: 1:0 Тимур Сулейманов (34'), 2:0 Антон Миранчук (39'), 3:0 Максим Глушенков (59'), 3:1 Максим Осипенко (89') Локомотив: Гилерме, Максим Ненахов, Евгений Морозов, Лукас Фассон, Александр Сильянов, Илья Самошников, Дмитрий Баринов, Константин Марадишвили, Антон Миранчук, Наир Тикнизян, Тимур Сулейманов Ростов: Никита Медведев, Илья Кирш, Данила Прохин, Давид Семенчук, Денис Терентьев, Герман Игнатов, Роман Акбашев, Иван Комаров, Алексей Ионов, Роман Тугарев, Кирилл Щетинин Предупреждения: Евгений Морозов (36'), Данила Прохин (46'), Максим Осипенко (64'), Рифат Жемалетдинов (90'), Дмитрий Баринов (90+3')

Железнодорожники лидируют в своём квартете, набрав десять очков в пяти матчах. «Ростов» (восемь очков) — на третьей строчке.