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    «Локомотив» переиграл «Ростов» в Кубке России

    «Локомотив» — «Ростов»: счет матча 3:1, обзор голов

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    В матче 5-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России «Локомотив» дома одержал победу над «Ростовом» со счетом 3:1.

    Антон Миранчук
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    Антон Миранчук

    На голы Тимура Сулейманова, Антона Миранчука и Максима Глушенкова гости ответили точным ударом Максима Осипенко.

    Футбол. Россия. Кубок. Группа B
    Локомотив — Ростов 3:1
    Голы: 1:0 Тимур Сулейманов (34'), 2:0 Антон Миранчук (39'), 3:0 Максим Глушенков (59'), 3:1 Максим Осипенко (89') Локомотив: Гилерме, Максим Ненахов, Евгений Морозов, Лукас Фассон, Александр Сильянов, Илья Самошников, Дмитрий Баринов, Константин Марадишвили, Антон Миранчук, Наир Тикнизян, Тимур Сулейманов Ростов: Никита Медведев, Илья Кирш, Данила Прохин, Давид Семенчук, Денис Терентьев, Герман Игнатов, Роман Акбашев, Иван Комаров, Алексей Ионов, Роман Тугарев, Кирилл Щетинин Предупреждения: Евгений Морозов (36'), Данила Прохин (46'), Максим Осипенко (64'), Рифат Жемалетдинов (90'), Дмитрий Баринов (90+3')

    Железнодорожники лидируют в своём квартете, набрав десять очков в пяти матчах. «Ростов» (восемь очков) — на третьей строчке.

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