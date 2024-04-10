В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Лиге чемпионов и английском Чемпионшипе. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Атлетико» — «Боруссия Дортмунд»

Футбол. Лига чемпионов

Мадридский клуб в 1/8 финала в блестящем стиле прошел «Интер». Тогда «Атлетико» первый матч провел в гостях и проиграл. Сейчас команда Диего Симеоне начинает дуэль дома.

В этом месяце «Атлетико» провел один матч. 1 апреля был обыгран «Вильярреал» со счетом 2:1. На данный момент «матрасники» в таблице Примеры находятся на 4-м месте, набрав 58 очков в 30 встречах.

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«Боруссия» в марте набрала прекрасную форму. Клуб одержал пять побед подряд. Ранее удалось одолеть «Унион», «Вердер», ПСВ, «Айнтрахт» и «Баварию».

Но 6 апреля настроение «шмелям» испортил «Штутгарт». «Боруссия» дома потерпела поражение со счетом 0:1. Сейчас команда с 53-ю очками располагается на 5-й позиции в таблице Бундеслиги.

Ставка: Обе забьют за 1.85.

«ПСЖ» — «Барселона»

Футбол. Лига чемпионов

Парижане лидируют в Лиге 1 с огромным отрывом. Клуб опережает идущий вторым «Брест» на 10 очков. В такой ситуации «ПСЖ» может полностью сконцентрироваться на Лиге чемпионов.

В 1/8 финала «ПСЖ» прошел «Реал Сосьедад». Сейчас соперник посильнее. В апреле подопечные Луиса Энрике победили «Ренн» и сыграли вничью с «Клермоном», забив за 180 минут только два гола.

«Барселона» в чемпионате Испании идет на 2-й строчке. Чемпионство сине-гранатовые вряд ли завоюют, однако серебряные награды выиграть должны. «Жирона» явно сбавила обороты, но пока держится в топ-3.

На предыдущей стадии Лиги чемпионов «Барселона» одолела «Наполи». Решающей оказалась дуэль на «Камп Ноу», где команда Хави взяла верх над неаполитанцами со счетом 3:1.

Ставка: Обе забьют за 1.60.

«Бирмингем» — «Кардифф Сити»

Футбол. Чемпионат Англии. Чемпионшип

«Бирмингему» в оставшихся матчах сезона нужно серьезно прибавить. Клубу грозит вылет из Чемпионшипа. Пока ситуация очень сложная.

На данный момент «Бирмингем» идет на 22-м месте в таблице. Набрано 42 очка в 41-м матче. У команды 11 побед, 9 ничьих и 21 поражение.

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«Кардифф» может спокойно доигрывать текущий сезон. Никаких серьезных вызовов перед клубом не стоит. Команда точно не вылетит из Чемпионшипа.

В последних четырех матчах «Кардифф» потерпел три поражения. Победа была только одна. 1 апреля в гостях удалось обыграть «Ковентри» (2:1). По итогам 41-й игры «Кардифф» с 56 очками находится на 11-й позиции в таблице.

Ставка: Победа «Бирмингема» за 1.90.

Общий коэффициент — 5.62.