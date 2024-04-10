«Атлетико» — «Боруссия Дортмунд»
Футбол. Лига чемпионов
Мадридский клуб в 1/8 финала в блестящем стиле прошел «Интер». Тогда «Атлетико» первый матч провел в гостях и проиграл. Сейчас команда Диего Симеоне начинает дуэль дома.
В этом месяце «Атлетико» провел один матч. 1 апреля был обыгран «Вильярреал» со счетом 2:1. На данный момент «матрасники» в таблице Примеры находятся на 4-м месте, набрав 58 очков в 30 встречах.
«Боруссия» в марте набрала прекрасную форму. Клуб одержал пять побед подряд. Ранее удалось одолеть «Унион», «Вердер», ПСВ, «Айнтрахт» и «Баварию».
Но 6 апреля настроение «шмелям» испортил «Штутгарт». «Боруссия» дома потерпела поражение со счетом 0:1. Сейчас команда с 53-ю очками располагается на 5-й позиции в таблице Бундеслиги.
Ставка: Обе забьют за 1.85.
«ПСЖ» — «Барселона»
Футбол. Лига чемпионов
Парижане лидируют в Лиге 1 с огромным отрывом. Клуб опережает идущий вторым «Брест» на 10 очков. В такой ситуации «ПСЖ» может полностью сконцентрироваться на Лиге чемпионов.
В 1/8 финала «ПСЖ» прошел «Реал Сосьедад». Сейчас соперник посильнее. В апреле подопечные Луиса Энрике победили «Ренн» и сыграли вничью с «Клермоном», забив за 180 минут только два гола.
«Барселона» в чемпионате Испании идет на 2-й строчке. Чемпионство сине-гранатовые вряд ли завоюют, однако серебряные награды выиграть должны. «Жирона» явно сбавила обороты, но пока держится в топ-3.
На предыдущей стадии Лиги чемпионов «Барселона» одолела «Наполи». Решающей оказалась дуэль на «Камп Ноу», где команда Хави взяла верх над неаполитанцами со счетом 3:1.
Ставка: Обе забьют за 1.60.
«Бирмингем» — «Кардифф Сити»
Футбол. Чемпионат Англии. Чемпионшип
«Бирмингему» в оставшихся матчах сезона нужно серьезно прибавить. Клубу грозит вылет из Чемпионшипа. Пока ситуация очень сложная.
На данный момент «Бирмингем» идет на 22-м месте в таблице. Набрано 42 очка в 41-м матче. У команды 11 побед, 9 ничьих и 21 поражение.
«Кардифф» может спокойно доигрывать текущий сезон. Никаких серьезных вызовов перед клубом не стоит. Команда точно не вылетит из Чемпионшипа.
В последних четырех матчах «Кардифф» потерпел три поражения. Победа была только одна. 1 апреля в гостях удалось обыграть «Ковентри» (2:1). По итогам 41-й игры «Кардифф» с 56 очками находится на 11-й позиции в таблице.
Ставка: Победа «Бирмингема» за 1.90.
Общий коэффициент — 5.62.