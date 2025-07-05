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    Оставит ли «Женис» в зоне вылета «Улытау»?

    Женис — Улытау: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 5 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Женис» — «Улытау»
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    Адилио
    5 июля в 15-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Женис» и «Улытау». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Женис» — «Улытау», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 05 Июля 2025 года

    Женис

  • Астана
    •  Женис 16:00 Улытау

    Улытау

  • Жезказган
    •

    «Женис»

    Турнирное положение: «Женис» по итогам 14-ти поединков национального первенства набрал 14 баллов и борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда занимает девятую позицию в таблице с отрывом в два очка от зоны вылета (12-14-я строчки), на вершине которой как раз и находится ее нынешний соперник.

    Женис — Улытау: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура чемпионата Казахстана клуб на чужом поле сыграл вничью с «Тоболом» (2:2).

    Перед этим в первой игре полуфинала Кубка Казахстана коллектив также не выиграл, когда теперь уже в домашних стенах потерпел поражение от того же «Тобола» (1:2).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Женис» выиграл лишь дважды при трех ничьих и двух поражениях.

    Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, они все же немалы, если учесть тот же класс, что и у соперника, а также фактор своего поля.

    Адилио — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с четырьмя голами.

    «Улытау»

    Турнирное положение: «Улытау» по итогам 14-ти поединков национального первенства набрал 12 баллов и борется за выживание в элите.

    Команда занимает 12-ю позицию в таблице, что в зоне понижения в классе (12-14-я строчки), с отставанием только в один балл от безопасного 11-го места.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура национального первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Жетысу» (1:2).

    Перед этим в 13-м туре чемпионата Казахстана коллектив уже набрал один балл, когда теперь уже в чужих стенах сыграл вничью с «Кайсаром» (1:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Улытау» не выиграл при одном поражении и одной ничьей.

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    Это сулит гостям не лучшие шансы даже на один балл, особенно на чужом поле, тем не менее, примерно тот же класс соперника все же позволяет рассчитывать на ничью.

    Жасулан Молдакараев — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей «Жениса» забивали больше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Улытау» не проиграл

    • в трех из пяти последних матчей «Улытау» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Женис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.20, победа «Улытау» — в 4.15.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.55 и 1.45.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гости не проиграли. Так было и в их трех последних выездных поединках.

    При этом в двух последних матчах хозяева не выиграли.

    Ставка: «Улытау» не проиграет за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних матчей «Жениса».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.55

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Женис — Улытау?

    Матч Женис — Улытау состоится 05 июля 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Женис — Улытау?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Улытау» не проиграет.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Женис — Улытау?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Улытау» не проиграет» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Женис — Улытау?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Женис — Улытау?

    Коэффициенты букмекеров: «Женис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.20, победа «Улытау» — в 4.15.

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