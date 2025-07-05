Женис — Улытау: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 5 июля 2025 года

5 июля в 15-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Женис» и «Улытау». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Женис» — «Улытау», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Женис»

Турнирное положение: «Женис» по итогам 14-ти поединков национального первенства набрал 14 баллов и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает девятую позицию в таблице с отрывом в два очка от зоны вылета (12-14-я строчки), на вершине которой как раз и находится ее нынешний соперник.

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Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура чемпионата Казахстана клуб на чужом поле сыграл вничью с «Тоболом» (2:2).

Перед этим в первой игре полуфинала Кубка Казахстана коллектив также не выиграл, когда теперь уже в домашних стенах потерпел поражение от того же «Тобола» (1:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Женис» выиграл лишь дважды при трех ничьих и двух поражениях.

Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, они все же немалы, если учесть тот же класс, что и у соперника, а также фактор своего поля.

Адилио — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с четырьмя голами.

«Улытау»

Турнирное положение: «Улытау» по итогам 14-ти поединков национального первенства набрал 12 баллов и борется за выживание в элите.

Команда занимает 12-ю позицию в таблице, что в зоне понижения в классе (12-14-я строчки), с отставанием только в один балл от безопасного 11-го места.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура национального первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Жетысу» (1:2).

Перед этим в 13-м туре чемпионата Казахстана коллектив уже набрал один балл, когда теперь уже в чужих стенах сыграл вничью с «Кайсаром» (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Улытау» не выиграл при одном поражении и одной ничьей.

Это сулит гостям не лучшие шансы даже на один балл, особенно на чужом поле, тем не менее, примерно тот же класс соперника все же позволяет рассчитывать на ничью.

Жасулан Молдакараев — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с тремя голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Жениса» забивали больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Улытау» не проиграл

в трех из пяти последних матчей «Улытау» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Женис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.20, победа «Улытау» — в 4.15.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.55 и 1.45.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гости не проиграли. Так было и в их трех последних выездных поединках.

При этом в двух последних матчах хозяева не выиграли.

Ставка: «Улытау» не проиграет за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних матчей «Жениса».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.55