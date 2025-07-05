Елимай Семей — Тобол: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 5 июля 2025 года

5 июля в 15-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Елимай Семей» и «Тобол». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Елимай Семей» — «Тобол», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Елимай Семей»

Турнирное положение: «Елимай Семей» по итогам 15-ти поединков национального первенства набрал 28 очков и борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает пятую позицию в таблице с отставанием в пять пунктов от зоны континентальных турниров, а также лишь в один балл от ее нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура чемпионата Казахстана клуб на чужом поле одержал победу над «Кайсаром» (2:1).

Перед этим в 13-м туре национального первенства коллектив также набрал три балла, когда теперь уже в домашних стенах был сильнее «Турана» (2:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Елимай Семей» проиграл лишь раз при трех победах и двух ничьих.

Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы по крайней мере на мировой исход, особенно на своем поле, а также если учесть примерно тот же класс, что и у соперника.

Фессу Плакка — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с четырьмя голами.

«Тобол»

Турнирное положение: «Тобол» по итогам 13-ти поединков национального первенства набрал 28 баллов и также борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает четвертую позицию с отставанием лишь в один балл от зоны континентальных турниров, а также с отрывом в четыре очка от ближайшего преследователя в лице нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура национального первенства клуб на своем поле разошелся мировой с «Женысом» (2:2).

Перед этим в первой игре полуфинала Кубка Казахстана коллектив снова-таки в домашних стенах выиграл — у того же «Женыса» (2:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Тобол» выиграл семь раз и не потерпел ни одного поражения.

Это сулит гостям хорошие шансы на три очка, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, выиграть им будет непросто, если учесть примерно тот же класс соперника.

Ислам Чесноков и Николай Сигневич — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Казахстана с шестью голами.

Статистика для ставок

в двух последних матчах «Елимай Семей» выиграл

в пяти из шести последних матчей «Тобола» забивали больше 2,5 голов

в семи из девяти последних матчей «Тобол» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тобол» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.20, победа «Елимая» — в 2.65.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.15 и 1.62.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из пяти последних выездных поединков.

При этом такой же сценарий был реализован и в двух последних матчах хозяев.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их семи из девяти последних матчей.

Ставка: «Тобол» победит за 2.55