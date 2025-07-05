Елимай Семей — Тобол: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 5 июля 2025 года

Елимай
Тобол
«Елимай Семей»
Турнирное положение: «Елимай Семей» по итогам 15-ти поединков национального первенства набрал 28 очков и борется за попадание в еврокубки.
Команда занимает пятую позицию в таблице с отставанием в пять пунктов от зоны континентальных турниров, а также лишь в один балл от ее нынешнего соперника.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура чемпионата Казахстана клуб на чужом поле одержал победу над «Кайсаром» (2:1).
Перед этим в 13-м туре национального первенства коллектив также набрал три балла, когда теперь уже в домашних стенах был сильнее «Турана» (2:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Елимай Семей» проиграл лишь раз при трех победах и двух ничьих.
Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы по крайней мере на мировой исход, особенно на своем поле, а также если учесть примерно тот же класс, что и у соперника.
Фессу Плакка — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с четырьмя голами.
«Тобол»
Турнирное положение: «Тобол» по итогам 13-ти поединков национального первенства набрал 28 баллов и также борется за попадание в еврокубки.
Команда занимает четвертую позицию с отставанием лишь в один балл от зоны континентальных турниров, а также с отрывом в четыре очка от ближайшего преследователя в лице нынешнего соперника.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура национального первенства клуб на своем поле разошелся мировой с «Женысом» (2:2).
Перед этим в первой игре полуфинала Кубка Казахстана коллектив снова-таки в домашних стенах выиграл — у того же «Женыса» (2:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в девяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Тобол» выиграл семь раз и не потерпел ни одного поражения.
Это сулит гостям хорошие шансы на три очка, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, выиграть им будет непросто, если учесть примерно тот же класс соперника.
Ислам Чесноков и Николай Сигневич — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Казахстана с шестью голами.
Статистика для ставок
- в двух последних матчах «Елимай Семей» выиграл
- в пяти из шести последних матчей «Тобола» забивали больше 2,5 голов
- в семи из девяти последних матчей «Тобол» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Тобол» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.20, победа «Елимая» — в 2.65.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.15 и 1.62.
- 2.10Динамо — Партизан: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.45Флуминенсе — Аль-Хиляль: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.08Палмейрас — Челси: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
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Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из пяти последних выездных поединков.
При этом такой же сценарий был реализован и в двух последних матчах хозяев.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их семи из девяти последних матчей.
Ставка: «Тобол» победит за 2.55