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    Елимай Семей — Тобол: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 5 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Елимай Семей» — «Тобол»
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    Александр Зуев («Тобол»)
    5 июля в 15-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Елимай Семей» и «Тобол». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Елимай Семей» — «Тобол», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 05 Июля 2025 года

    Елимай

  • Семей
    •  Елимай 18:00 Тобол

    Тобол

  • Костанай
    •

    «Елимай Семей»

    Турнирное положение: «Елимай Семей» по итогам 15-ти поединков национального первенства набрал 28 очков и борется за попадание в еврокубки.

    Команда занимает пятую позицию в таблице с отставанием в пять пунктов от зоны континентальных турниров, а также лишь в один балл от ее нынешнего соперника.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура чемпионата Казахстана клуб на чужом поле одержал победу над «Кайсаром» (2:1).

    Перед этим в 13-м туре национального первенства коллектив также набрал три балла, когда теперь уже в домашних стенах был сильнее «Турана» (2:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Елимай Семей» проиграл лишь раз при трех победах и двух ничьих.

    Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы по крайней мере на мировой исход, особенно на своем поле, а также если учесть примерно тот же класс, что и у соперника.

    Фессу Плакка — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с четырьмя голами.

    «Тобол»

    Турнирное положение: «Тобол» по итогам 13-ти поединков национального первенства набрал 28 баллов и также борется за попадание в еврокубки.

    Команда занимает четвертую позицию с отставанием лишь в один балл от зоны континентальных турниров, а также с отрывом в четыре очка от ближайшего преследователя в лице нынешнего соперника.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура национального первенства клуб на своем поле разошелся мировой с «Женысом» (2:2).

    Перед этим в первой игре полуфинала Кубка Казахстана коллектив снова-таки в домашних стенах выиграл — у того же «Женыса» (2:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в девяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Тобол» выиграл семь раз и не потерпел ни одного поражения.

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    Это сулит гостям хорошие шансы на три очка, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, выиграть им будет непросто, если учесть примерно тот же класс соперника.

    Ислам Чесноков и Николай Сигневич — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Казахстана с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в двух последних матчах «Елимай Семей» выиграл

    • в пяти из шести последних матчей «Тобола» забивали больше 2,5 голов

    • в семи из девяти последних матчей «Тобол» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Тобол» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.20, победа «Елимая» — в 2.65.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.15 и 1.62.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из пяти последних выездных поединков.

    При этом такой же сценарий был реализован и в двух последних матчах хозяев.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их семи из девяти последних матчей.

    Ставка: «Тобол» победит за 2.55

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Елимай Семей — Тобол?

    Матч Елимай Семей — Тобол состоится 05 июля 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Елимай Семей — Тобол?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 2,5 голов .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Елимай Семей — Тобол?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 2,5 голов » с коэффициентом у букмекеров 2.15.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Елимай Семей — Тобол?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Елимай Семей — Тобол?

    Коэффициенты букмекеров: «Тобол» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.20, победа «Елимая» — в 2.65.

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