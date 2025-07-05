Хегельман Литауэн — Шяуляй. Ставка (к. 2.42) и прогноз на футбол, чемпионат Литвы, 5 июля 2025 года

Хегельман Литауен
Шауляй
«Хегельман Литауэн»
Турнирное положение: «Хегельман Литауэн» сражается за чемпионство. Команда нынче пребывает на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Хегельман Литауэн» на 6 очков отстает от лидера. А вот отличились игроки команды 27 результативными ударами в 18 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Хегельман Литауэн» уступил «Судуве» (0:2).
До того команда минимально одолела «Жальгирис». А вот поединок с «Кауно Жальгирисом» завершился коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Хегельман Литауэн» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Хегельман Литауэн» в плане результатов нестабилен. Да и пропускает команда в среднем чаще гола за матч.
Причем «Хегельман Литауэн» традиционно успешно противостоит «Шяуляю». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена запрыгнуть на вторую строчку таблицы.
«Шяуляй»
Турнирное положение: «Шяуляй» бьется за медали чемпионата. Команда на данный момент находится на 4 месте турнирной таблицы.
Причем «Шяуляй» в 18 матчах чемпионата набрал 29 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 22 мяча.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Шяуляй» одолел «Джюгас Тельшяй» (5:0).
До того команда подписала мировую с «Судувой» (2:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Ритеряя» (0:1).
При этом «Шяуляй» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Шяуляй» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 29 мячей в 18 поединках чемпионата.
При этом «Шяуляй» пропускает в среднем чаще гола за матч. А вот отставание от медальной зоны составляет пять очков.
Потенциально команда способна прибавить в плане результатов. При этом в двух последних очных встречах она уступила «Хегельман Литауэну».
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- «Шяуляй» не проигрывает 2 матча кряду
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
- «Шяуляй» уступил «Хегельман Литауэну» в 2 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Хегельман Литауэн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в скромные 3.61.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.74 и 1.96.
- 2.10Динамо — Партизан: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.45Флуминенсе — Аль-Хиляль: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: «Хегельман Литауэн» выглядит сильнее оппонента, и наверняка сразу будет максимально агрессивно атаковать.
Номинальные хозяева сражаются за самые высокие места, к тому же в последнее время успешно противостоят «Шяуляю».
Ставка: Победа «Хегельман Литауэна» в 1 тайме за 2.42.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.20