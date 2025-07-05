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    «Шяуляю» сразу придется несладко?

    Хегельман Литауэн — Шяуляй. Ставка (к. 2.42) и прогноз на футбол, чемпионат Литвы, 5 июля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Литовская А Лига Прогнозы на Шяуляй
    Прогноз и ставки на «Хегельман Литауэн» — «Шяуляй»
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    Милан Джокич
    5 июля в 19-м туре чемпионата Литвы по футболу сыграют «Хегельман Литауэн» и «Шяуляй». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Хегельман Литауэн» — «Шяуляй», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Литва. Лига А 05 Июля 2025 года

    Хегельман Литауен

  • Каунас
    •  Хегельман Литауен 18:00 Шауляй

    Шауляй

  • Шауляй
    •

    «Хегельман Литауэн»

    Турнирное положение: «Хегельман Литауэн» сражается за чемпионство. Команда нынче пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Хегельман Литауэн» на 6 очков отстает от лидера. А вот отличились игроки команды 27 результативными ударами в 18 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Хегельман Литауэн» уступил «Судуве» (0:2).

    До того команда минимально одолела «Жальгирис». А вот поединок с «Кауно Жальгирисом» завершился коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Хегельман Литауэн» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Хегельман Литауэн» в плане результатов нестабилен. Да и пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

    Причем «Хегельман Литауэн» традиционно успешно противостоит «Шяуляю». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена запрыгнуть на вторую строчку таблицы.

    «Шяуляй»

    Турнирное положение: «Шяуляй» бьется за медали чемпионата. Команда на данный момент находится на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем «Шяуляй» в 18 матчах чемпионата набрал 29 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 22 мяча.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Шяуляй» одолел «Джюгас Тельшяй» (5:0).

    До того команда подписала мировую с «Судувой» (2:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Ритеряя» (0:1).

    При этом «Шяуляй» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Шяуляй» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 29 мячей в 18 поединках чемпионата.

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    При этом «Шяуляй» пропускает в среднем чаще гола за матч. А вот отставание от медальной зоны составляет пять очков.

    Потенциально команда способна прибавить в плане результатов. При этом в двух последних очных встречах она уступила «Хегельман Литауэну».

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Шяуляй» не проигрывает 2 матча кряду

    • Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

    • «Шяуляй» уступил «Хегельман Литауэну» в 2 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хегельман Литауэн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в скромные 3.61.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.74 и 1.96.

    Прогноз: «Хегельман Литауэн» выглядит сильнее оппонента, и наверняка сразу будет максимально агрессивно атаковать.

    Номинальные хозяева сражаются за самые высокие места, к тому же в последнее время успешно противостоят «Шяуляю».

    Ставка: Победа «Хегельман Литауэна» в 1 тайме за 2.42.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.20

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Хегельман Литауэн — Шяуляй?

    Матч Хегельман Литауэн — Шяуляй состоится 05 июля 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Хегельман Литауэн — Шяуляй?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Хегельман Литауэн — Шяуляй?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.42.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Хегельман Литауэн — Шяуляй?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Хегельман Литауэн — Шяуляй?

    Коэффициенты букмекеров: «Хегельман Литауэн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в скромные 3.61.

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    Хегельман Литауэн — Шяуляй: прогноз и ставка за 2.42, статистика, коэффициенты матча 05.07.202518:00. «Шяуляю» сразу придется несладко?
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