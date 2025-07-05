Хегельман Литауэн — Шяуляй. Ставка (к. 2.42) и прогноз на футбол, чемпионат Литвы, 5 июля 2025 года

5 июля в 19-м туре чемпионата Литвы по футболу сыграют «Хегельман Литауэн» и «Шяуляй». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Хегельман Литауэн» — «Шяуляй», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Хегельман Литауэн»

Турнирное положение: «Хегельман Литауэн» сражается за чемпионство. Команда нынче пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Хегельман Литауэн» на 6 очков отстает от лидера. А вот отличились игроки команды 27 результативными ударами в 18 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Хегельман Литауэн» уступил «Судуве» (0:2).

До того команда минимально одолела «Жальгирис». А вот поединок с «Кауно Жальгирисом» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Хегельман Литауэн» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Хегельман Литауэн» в плане результатов нестабилен. Да и пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

Причем «Хегельман Литауэн» традиционно успешно противостоит «Шяуляю». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена запрыгнуть на вторую строчку таблицы.

«Шяуляй»

Турнирное положение: «Шяуляй» бьется за медали чемпионата. Команда на данный момент находится на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Шяуляй» в 18 матчах чемпионата набрал 29 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 22 мяча.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Шяуляй» одолел «Джюгас Тельшяй» (5:0).

До того команда подписала мировую с «Судувой» (2:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Ритеряя» (0:1).

При этом «Шяуляй» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Шяуляй» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 29 мячей в 18 поединках чемпионата.

При этом «Шяуляй» пропускает в среднем чаще гола за матч. А вот отставание от медальной зоны составляет пять очков.

Потенциально команда способна прибавить в плане результатов. При этом в двух последних очных встречах она уступила «Хегельман Литауэну».

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Шяуляй» не проигрывает 2 матча кряду

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

«Шяуляй» уступил «Хегельман Литауэну» в 2 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хегельман Литауэн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в скромные 3.61.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.74 и 1.96.

Прогноз: «Хегельман Литауэн» выглядит сильнее оппонента, и наверняка сразу будет максимально агрессивно атаковать.

Номинальные хозяева сражаются за самые высокие места, к тому же в последнее время успешно противостоят «Шяуляю».

Ставка: Победа «Хегельман Литауэна» в 1 тайме за 2.42.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.20