Ритеряй — Кауно Жальгирис. Ставка (к. 2.67) и прогноз на футбол, чемпионат Литвы, 5 июля 2025 года

Ритеряй
Кауно Жальгирис
«Ритеряй»
Турнирное положение: «Ритеряй» сражается за выживание. Команда нынче пребывает на 9 месте турнирной таблицы.
При этом «Ритеряй» на 3 очка оторвался от зоны прямого вылета. А вот отличились игроки команды 23 результативными ударами в 18 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ритеряй» уступил «Дайнаве» (0:2).
До того команда проиграла еще и «Джюгас Тельшяй» (1:2). А вот поединок с «Шяуляем» принес три очка в копилку (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Ритеряй» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 10.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Ритеряй» в плане результатов крайне нестабилен. Да и пропускает команда в среднем 2 гола за матч.
Причем «Ритеряй» традиционно неудачно противостоит каунасцам. В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при двух ничьих.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена оторваться от последнего места.
«Кауно Жальгирис»
Турнирное положение: «Кауно Жальгирис» борется за чемпионский титул. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы.
Причем «Кауно Жальгирис» в 18 матчах чемпионата набрал 40 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила лишь 9 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Кауно Жальгирис» одолел «Бангу» (2:0).
До того команда не заметила «Паневежис» (3:0). Да и чуть ранее она нанесла поражение «Хегельман Литауэну» (2:1).
При этом «Кауно Жальгирис» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при одном пропущенном в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Кауно Жальгирис» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 33 мяча в 18 поединках чемпионата.
При этом «Кауно Жальгирис» пропускает в среднем реже гола за матч. А вот отрыв от ближайшего преследователя составляет 6 очков.
Каунасцы уступили всего в двух поединках нынешнего чемпионата. При этом «Ритеряю» команда не проигрывает без малого три года.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается оторваться от конкурентов.
Статистика для ставок
- «Кауно Жальгирис» победил в 3 своих последних матчах
- Каунасцы в среднем пропускают реже гола за матч
- «Ритеряй» уступил в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кауно Жальгирис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 5.45, а победа оппонента — в скромные 12.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.65 и 2.09.
- 2.10Динамо — Партизан: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.45Флуминенсе — Аль-Хиляль: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.08Палмейрас — Челси: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
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Прогноз: «Кауно Жальгирис» явно сильнее оппонента, и наверняка будет максимально агрессивно атаковать.
Номинальные гости сражаются за чемпионство, к тому же традиционно успешно противостоят «рыцарям».
Ставка: Фора «Кауно Жальгириса» -2.5 за 2.67.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.
Ставка: Обе забьют за 2.30