Ритеряй — Кауно Жальгирис. Ставка (к. 2.67) и прогноз на футбол, чемпионат Литвы, 5 июля 2025 года

5 июля в 19-м туре чемпионата Литвы по футболу сыграют «Ритеряй» и «Кауно Жальгирис». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ритеряй» — «Кауно Жальгирис», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ритеряй»

Турнирное положение: «Ритеряй» сражается за выживание. Команда нынче пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Ритеряй» на 3 очка оторвался от зоны прямого вылета. А вот отличились игроки команды 23 результативными ударами в 18 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ритеряй» уступил «Дайнаве» (0:2).

До того команда проиграла еще и «Джюгас Тельшяй» (1:2). А вот поединок с «Шяуляем» принес три очка в копилку (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Ритеряй» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Ритеряй» в плане результатов крайне нестабилен. Да и пропускает команда в среднем 2 гола за матч.

Причем «Ритеряй» традиционно неудачно противостоит каунасцам. В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при двух ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена оторваться от последнего места.

«Кауно Жальгирис»

Турнирное положение: «Кауно Жальгирис» борется за чемпионский титул. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Кауно Жальгирис» в 18 матчах чемпионата набрал 40 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила лишь 9 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Кауно Жальгирис» одолел «Бангу» (2:0).

До того команда не заметила «Паневежис» (3:0). Да и чуть ранее она нанесла поражение «Хегельман Литауэну» (2:1).

При этом «Кауно Жальгирис» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при одном пропущенном в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Кауно Жальгирис» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 33 мяча в 18 поединках чемпионата.

При этом «Кауно Жальгирис» пропускает в среднем реже гола за матч. А вот отрыв от ближайшего преследователя составляет 6 очков.

Каунасцы уступили всего в двух поединках нынешнего чемпионата. При этом «Ритеряю» команда не проигрывает без малого три года.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается оторваться от конкурентов.

Статистика для ставок

«Кауно Жальгирис» победил в 3 своих последних матчах

Каунасцы в среднем пропускают реже гола за матч

«Ритеряй» уступил в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кауно Жальгирис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 5.45, а победа оппонента — в скромные 12.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.65 и 2.09.

Прогноз: «Кауно Жальгирис» явно сильнее оппонента, и наверняка будет максимально агрессивно атаковать.

Номинальные гости сражаются за чемпионство, к тому же традиционно успешно противостоят «рыцарям».

Ставка: Фора «Кауно Жальгириса» -2.5 за 2.67.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.30