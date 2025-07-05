ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гонсало ГарсияЧетвертьфиналы КЧМ-2025: главные звезды, тактика, интриги и прогнозы Диогу ЖотаДушевный лидер. Почему Диогу Жота был больше, чем просто футболист Симоне Индзаги — главный тренер «Аль-Хиляля»Символическая сборная недели КЧМ: Саудовская лига заявляет о себе, а «ПСЖ» побеждает в полсилы
    Все новости спорта

    «Кауно Жальгирис» устроит взбучку «рыцарям»

    Ритеряй — Кауно Жальгирис. Ставка (к. 2.67) и прогноз на футбол, чемпионат Литвы, 5 июля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Литовская А Лига Прогнозы на Кауно Жальгирис
    Прогноз и ставки на «Ритеряй» — «Кауно Жальгирис»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Кауно Жальгирис»
    5 июля в 19-м туре чемпионата Литвы по футболу сыграют «Ритеряй» и «Кауно Жальгирис». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ритеряй» — «Кауно Жальгирис», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Литва. Лига А 05 Июля 2025 года

    Ритеряй

  • Тракай
    •  Ритеряй 18:00 Кауно Жальгирис

    Кауно Жальгирис

  • Литва. Лига А
    •

    «Ритеряй»

    Турнирное положение: «Ритеряй» сражается за выживание. Команда нынче пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ритеряй» на 3 очка оторвался от зоны прямого вылета. А вот отличились игроки команды 23 результативными ударами в 18 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ритеряй» уступил «Дайнаве» (0:2).

    До того команда проиграла еще и «Джюгас Тельшяй» (1:2). А вот поединок с «Шяуляем» принес три очка в копилку (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Ритеряй» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 10.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Ритеряй» в плане результатов крайне нестабилен. Да и пропускает команда в среднем 2 гола за матч.

    Причем «Ритеряй» традиционно неудачно противостоит каунасцам. В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при двух ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена оторваться от последнего места.

    «Кауно Жальгирис»

    Турнирное положение: «Кауно Жальгирис» борется за чемпионский титул. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем «Кауно Жальгирис» в 18 матчах чемпионата набрал 40 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила лишь 9 мячей.

  • Лето «Спартака»: стремится к чемпионству и подписывает Заболотного
  • Все о подготовке к новому сезону московского «Спартака»
  • Вчера

    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Кауно Жальгирис» одолел «Бангу» (2:0).

    До того команда не заметила «Паневежис» (3:0). Да и чуть ранее она нанесла поражение «Хегельман Литауэну» (2:1).

    При этом «Кауно Жальгирис» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при одном пропущенном в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Кауно Жальгирис» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 33 мяча в 18 поединках чемпионата.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Кауно Жальгирис» пропускает в среднем реже гола за матч. А вот отрыв от ближайшего преследователя составляет 6 очков.

    Каунасцы уступили всего в двух поединках нынешнего чемпионата. При этом «Ритеряю» команда не проигрывает без малого три года.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается оторваться от конкурентов.

    Статистика для ставок

    • «Кауно Жальгирис» победил в 3 своих последних матчах

    • Каунасцы в среднем пропускают реже гола за матч

    • «Ритеряй» уступил в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кауно Жальгирис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 5.45, а победа оппонента — в скромные 12.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.65 и 2.09.

    Прогноз: «Кауно Жальгирис» явно сильнее оппонента, и наверняка будет максимально агрессивно атаковать.

    Номинальные гости сражаются за чемпионство, к тому же традиционно успешно противостоят «рыцарям».

    Ставка: Фора «Кауно Жальгириса» -2.5 за 2.67.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

    Ставка: Обе забьют за 2.30

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ритеряй — Кауно Жальгирис?

    Матч Ритеряй — Кауно Жальгирис состоится 05 июля 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Ритеряй — Кауно Жальгирис?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Кауно Жальгириса» -2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ритеряй — Кауно Жальгирис?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Кауно Жальгириса» -2.5» с коэффициентом у букмекеров 2.67.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ритеряй — Кауно Жальгирис?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ритеряй — Кауно Жальгирис?

    Коэффициенты букмекеров: «Кауно Жальгирис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 5.45, а победа оппонента — в скромные 12.30.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.27
  • Прогноз на матч Фриц — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Майхшак — Риндеркнеш
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Дардери — Томпсон
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Харри — Фонсека
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Боржеш — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Молодечно
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Беллуччи — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.76
  • Прогноз на матч Штруфф — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Кайрат — Туран
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Мертенс — Свитолина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Слуцк
  • Футбол
  • Сегодня в 18:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Жальгирис — Банга
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Дания (ж) — Швеция (ж)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ритеряй — Кауно Жальгирис: прогноз и ставка за 2.67, статистика, коэффициенты матча 05.07.202518:00. «Кауно Жальгирис» устроит взбучку «рыцарям»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры