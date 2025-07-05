Актобе — Атырау: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 5 июля 2025 года

5 июля в 15-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Актобе» и «Атырау». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Актобе» — «Атырау», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Актобе»

Турнирное положение: «Актобе» по итогам 15-ти поединков национального первенства набрал 29 баллов и борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает третью позицию в таблице с отставанием в пять очков от лидера «Астаны» и в четыре пункта от второго в таблице «Кайрата», а также с отрывом в один балл от четвертого «Тобола».

Актобе — Атырау: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.375.167.84Бонус$1500

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура чемпионата Казахстана клуб на чужом поле одержал разгромную победу над «Тураном» (3:0).

Перед этим в первой игре 13-го тура национального первенства коллектив уже остался без баллов, когда теперь уже в домашних стенах потерпел поражение от «Астаны» (0:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Актобе» выиграл лишь в одном случае при трех поражениях и одной ничьей.

Такая форма сулит хозяевам плохие шансы на три очка, тем не менее, они все же немалы, если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Оралхан Омиртаев и Жайро Жан — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Казахстана с четырьмя голами.

«Атырау»

Турнирное положение: «Атырау» по итогам 16-ти поединков национального первенства набрал лишь пять баллов и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает 14-ю позицию в зоне вылета (12-14-я строчки) с отставанием в восемь очков от безопасного 11-го места, поэтому ей крайне важно набирать баллы.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура национального первенства клуб на своем поле сыграл вничью с «Окжетпесом» (0:0).

Перед этим в матче 13-го тура чемпионата Казахстана коллектив остался без очков, когда теперь уже в чужих стенах потерпел поражение от «Жениса» (0:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Атырау» проиграл четыре раза при одной ничьей, а в 16-ти последних играх не знает побед.

Это сулит гостям плохие шансы даже на один балл, особенно если учесть примерно явное преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды с двумя голами.

Статистика для ставок

в пяти из семи последних матчей «Актобе» забивали обе команды

в четырех из семи последних матчей «Актобе» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех последних матчах «Атырау» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Актобе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.17. Ничья — в 6.50, победа «Атырау» — в 13.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.68 и 2.05.

Прогноз: хозяева явное превосходят соперника в классе. При этом в своем последнем матче они забили больше 2,5 голов.

И хотя в трех последних матчах гости пропустили меньше, против столь классного оппонента им будет сложно продолжить эту статистику.

Ставка: «Актобе» забьет больше 2,5 голов за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в пяти из семи последних матчей хозяев.

Ставка: обе команды забьют за 2.75