«Реал» — «Манчестер Сити»: прогноз, составы, коэффициенты

Винисиус Жуниор Фото: globallookpress.com
«Реал»: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Тчуамени, Менди, Камавинга, Кроос, Вальверде, Беллингем, Родриго, Винисиус Жуниор.
Запасные: Аррисабалага, Фран, Гарсия, Милитао, Начо, Васкес, Модрич, Себальос, Диас, Гюлер, Хоселу.
«Манчестер Сити»: Ортега, Аканджи, Стоунз, Диаш, Гвардиол, Родриго, Ковачич, Силва, Фоден, Грилиш, Холанн.
Запасные: Эдерсон, Карсон, Льюис, Сусоо, Гомес, Нуньеш, де Брейне, Доку, Бобб, Альварес.
Начало игры запланировано на 22:00 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.