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    «Реал» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд

    «Реал» — «Манчестер Сити»: прогноз, составы, коэффициенты

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    «Реал» и «Манчестер Сити» объявили стартовые составы перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Винисиус Жуниор
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    Винисиус Жуниор

    «Реал»: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Тчуамени, Менди, Камавинга, Кроос, Вальверде, Беллингем, Родриго, Винисиус Жуниор.

    Запасные: Аррисабалага, Фран, Гарсия, Милитао, Начо, Васкес, Модрич, Себальос, Диас, Гюлер, Хоселу.

    «Манчестер Сити»: Ортега, Аканджи, Стоунз, Диаш, Гвардиол, Родриго, Ковачич, Силва, Фоден, Грилиш, Холанн.

    Запасные: Эдерсон, Карсон, Льюис, Сусоо, Гомес, Нуньеш, де Брейне, Доку, Бобб, Альварес.

    Начало игры запланировано на 22:00 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.

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