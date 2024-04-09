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    «Автомобилист» вырвал победу у «Металлурга», уступая по ходу матча 0:3

    «Автомобилист» — «Металлург»: счет матча 5:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Металлург Мг
    В четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина «Автомобилист» дома победил «Металлург» со счетом 5:3.

    «Автомобилист»
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    «Автомобилист»

    На точные броски Данилы Юрова, Александра Петунина и Никиты Гребенкина хозяева ответили заброшенными шайбами Стефана Да Косты, Семена Кизимова, Анатолия Голышева, Степана Хрипунова и Алексея Макеева.

    Отметим, что «Автомобилист» по ходу игры проигрывал 0:3, а победную шайбу забросил только за 7 секунд до конца матча.

    КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Четвертый матч
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:3 (2:3, 1:0, 2:0)
    Голы: Гребенкин — 3 (Гераськин, Минулин), 2:18 — 0:1. Петунин — 2 (бол., Пресс, Джонсон), 5:07 — 0:2. Юров — 4 (Петунин, Пресс), 7:20 — 0:3. Да Коста — 5 (Голышев, Хрипунов), 8:20 — 1:3. Кизимов — 3 (Мэйсек, Волк), 18:42 — 2:3. Голышев — 7, 37:34 — 3:3. Хрипунов — 3 (Мэйсек), 59:53 — 4:3. Голышев — 8 (п.в., Макеев), 59:59 — 5:3Вратари: Галкин (Аликин, 5:07) — Набоков (59:53 — 59:59)Штраф: 12 — 10Броски: 24 (13+5+6) — 41 (13+12+16)

    «Автомобилист» сравнял счет в серии — 2-2. Пятый матч пройдет в Магнитогорске 11 апреля.

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