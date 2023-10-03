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    Владелец «Интер Майами» раскрыл обещание, данное Месси

    Футбол Интер Майами MLS
    Совладелец «Интер Майами» Хорхе Мас рассказал, что пообещал нападающему Лионелю Месси устроить прощание с болельщиками «Барселоны».

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Уход Месси из "Барселоны" случился не по его воле, Лео не мог попрощаться со своим родным клубом, который принял его в детстве. Как мне кажется, в тот момент обстоятельства сложились не так, как хотел Лионель.

    Я пообещал ему, что сделаю все возможное в ближайшие годы, чтобы у него была возможность попрощаться со своими болельщиками в Барселоне. Возможно, мы проведем какой-нибудь совместный матч», — приводит слова Маса Marca.

    Напомним, Месси 5 июля заключил контракт с «Интер Майами». Соглашение 36-летнего аргентинца с американским клубом рассчитано до 31 декабря 2025 года. В составе новой команды Месси принял участие в 12 матчах во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал пять результативных передач.

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