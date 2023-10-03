Владелец «Интер Майами» раскрыл обещание, данное Месси

Совладелец «Интер Майами»рассказал, что пообещал нападающемуустроить прощание с болельщиками «Барселоны».

«Уход Месси из "Барселоны" случился не по его воле, Лео не мог попрощаться со своим родным клубом, который принял его в детстве. Как мне кажется, в тот момент обстоятельства сложились не так, как хотел Лионель.

Я пообещал ему, что сделаю все возможное в ближайшие годы, чтобы у него была возможность попрощаться со своими болельщиками в Барселоне. Возможно, мы проведем какой-нибудь совместный матч», — приводит слова Маса Marca.

Напомним, Месси 5 июля заключил контракт с «Интер Майами». Соглашение 36-летнего аргентинца с американским клубом рассчитано до 31 декабря 2025 года. В составе новой команды Месси принял участие в 12 матчах во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал пять результативных передач.