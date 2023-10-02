Слуцкий не стал обжаловать решение комитета по этике РФС

Бывший главный тренерне обжаловал решение комитета по этике российского футбольного союза.

«Леонид Слуцкий не подал апелляцию на решение комитета по этике РФС.

Время подачи апелляции после получения полного текста решения вышло», — приводит слова неназванного представителя службы коммуникаций РФС ТАСС.

Напомним, что в сентябре этого года Слуцкий был оштрафован на 100 тысяч рублей и получил условный запрет на футбольную деятельность сроком на год из-за оскробления в адрес журналиста.

Последним клубом, который возглавлял Слуцкий был «Рубин». Под руководством специалиста казанская команда вылетела в Первую лигу.

Ранее Слуцкий возглавлял «Витесс», «Халл Сити», ЦСКА, сборную России, «Крылья Советов», «Москву» и «Уланар».