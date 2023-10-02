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    Слуцкий не стал обжаловать решение комитета по этике РФС

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    Бывший главный тренер «Рубина» и ЦСКА Леонид Слуцкий не обжаловал решение комитета по этике российского футбольного союза.

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    «Леонид Слуцкий не подал апелляцию на решение комитета по этике РФС.

    Время подачи апелляции после получения полного текста решения вышло», — приводит слова неназванного представителя службы коммуникаций РФС ТАСС.

    Напомним, что в сентябре этого года Слуцкий был оштрафован на 100 тысяч рублей и получил условный запрет на футбольную деятельность сроком на год из-за оскробления в адрес журналиста.

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    • Последним клубом, который возглавлял Слуцкий был «Рубин». Под руководством специалиста казанская команда вылетела в Первую лигу.

    Ранее Слуцкий возглавлял «Витесс», «Халл Сити», ЦСКА, сборную России, «Крылья Советов», «Москву» и «Уланар».

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