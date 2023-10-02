Слуцкий не стал обжаловать решение комитета по этике РФС

«Леонид Слуцкий не подал апелляцию на решение комитета по этике РФС.
Время подачи апелляции после получения полного текста решения вышло», — приводит слова неназванного представителя службы коммуникаций РФС ТАСС.
Напомним, что в сентябре этого года Слуцкий был оштрафован на 100 тысяч рублей и получил условный запрет на футбольную деятельность сроком на год из-за оскробления в адрес журналиста.
Последним клубом, который возглавлял Слуцкий был «Рубин». Под руководством специалиста казанская команда вылетела в Первую лигу.
Ранее Слуцкий возглавлял «Витесс», «Халл Сити», ЦСКА, сборную России, «Крылья Советов», «Москву» и «Уланар».