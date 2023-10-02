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    Днепр-1 — Металлист 1925: смотреть онлайн в прямом эфире

    02.10.2023 в 17:00 начнется матч в чемпионате Украины по футболу Днепр-1 — Металлист 1925

    Футбол Премьер-лига (Украина) Днепр-1
    Днепр-1 и Металлист 1925 начнут матч в 17:00 в чемпионате Украины по футболу, 02.10.2023.

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    Последний матч между собой: Металлист 1925 — Днепр-1 0:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Днепр-1» — «Металлист 1925». Коэффициент ставки — 2.05.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Днепр-1»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Днепр-1 — Металлист 1925.

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