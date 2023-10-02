начнут матч в 17:00 в чемпионате Украины по футболу, 02.10.2023.

Последний матч между собой: Металлист 1925 — Днепр-1 0:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Днепр-1» — «Металлист 1925». Коэффициент ставки — 2.05 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Днепр-1»).

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