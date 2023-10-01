«СКА‑Хабаровск» дома обыграл «Кубань» в матче Первой лиги

одержал домашнюю победу надв матче 12‑го тура Первой лиги.

Встреча прошла в Хабаровске и завершилась со счетом 2:0.

Оба мяча были забиты еще в первом тайме. На 25-й минуте точным ударом отметился защитник Олег Кожемякин, а через две минуты второй гол в ворота гостей отправил нападающий Андрей Никитин.

«СКА-Хабаровск» набрал 18 очков и переместился на пятое место в турнирной таблице Первой лиги. «Кубань» с шестью баллами находится на 17-й строчке.

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В следующем туре хабаровчане 8 октября сыграют в гостях с нижнекамским «Нефтехимиком», «Кубань» в этот же день примет на своем поле московскую «Родину».