Генсек РФС: Мы не использовали и не используем Азию как шантаж УЕФА

Генеральный секретарь РФСрассказал, в каком случае будет возможен переход российского футбола изв Азию.

Ранее стало известно, что исполнительный комитет УЕФА разрешил допустить сборные России до 17 лет до международных турниров в нейтральном статусе.

«Можно ли говорить, что после последнего решения УЕФА закрыт вопрос с переходом РФС в Азию? Не хотел бы сейчас комментировать этот вопрос. Мы же не пытаемся давить на УЕФА — либо так, либо мы в Азию.

Это вопрос возвращения российского футбола в международный спорт, пути этого возвращения. Конечно, возвращаться нужно.

Мы не использовали и не используем Азию как шантаж, это действительно одна из дорог, но она будет возможна, как мы уже говорили, только тогда, когда и Международная федерация футбола (ФИФА) будет согласна снять запрет на участие в международных соревнованиях.

Потому что если мы переходим в Азию, а ФИФА сохраняет блокировку, то мы не сможем играть и в азиатских соревнованиях. Поэтому перейти в Азию ради перехода в Азию — такой цели у нас никогда не было.

Подход "нас здесь не любят, давайте уйдем куда-нибудь еще" неправильный, не так работает эта система, потому что есть решение, которое принято на уровне ФИФА.

Это не вопрос перехода в Азию, а вопрос возвращения сборных и клубов к официальным играм, вот вопрос, который мы решаем.

Переход в Азию, если не будет возможности договориться с УЕФА, — вариант его решения. В УЕФА говорили, что если они не увидят никаких возможностей и перспектив по возвращению РФС, тогда будут разговоры о каком-либо переходе», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Напомним, сообщалось, что сборную России U16 могут добавить в одну из отборочных групп юношеского Евро-2024.