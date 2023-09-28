Изидор заявил, что у него закончились отношения с руководством «Локомотива»

Нападающийвысказался об отношениях с боссамиперед переходом в стан «сине-бело-голубых».

«Когда я понял, что не смогу перейти в "Метц", то был расстроен! Не на моих одноклубников, не на главного тренера, потому что они-то как раз, зная всю ситуацию, поддерживали меня.

В своих мыслях я старался продолжать оставаться профессионалом и был им до последней секунды, которую провёл в "Локомотиве". Просто в какой-то момент полностью закончились какие-либо отношения с клубным руководством.

Когда я вернулся в сентябре в Москву, то уже знал, что ещё есть возможность перейти в "Зенит", — и просто ждал, когда это произойдёт», — сказал Изидор Чемпионату.

В нынешнем сезоне форвард провел 2 матча за «Зенит» после трансфера и забил один гол. В следующем матче «сине-бело-голубые» сыграют 30-го сентября с «Оренбургом».