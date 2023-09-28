«Дженоа» — «Рома»: счет матча 4:1, обзор голов

Первый гол забили хозяева уже на 5-й минуте встречи. Нападающий «Дженоа» Альберт Гудмундссон получил изумительную передачу от партнера по команде и вогнал мяч в нижний угол ворот — 1:0.
На 22-й минуте «Рома» сумела сравнять счет. Полузащитник команды Брайан Кристанте освободился от опеки, получил мяч не далеко от ворот соперника и мощно пробил головой. Без шансов для голкипера «Дженоа» — 1:1.
После этого забивали только хозяева. В концовке 1-го тайма, на 45-й минуте нападающий «Дженоа» Матео Ретеги попал точно в девятку ворот, пробив с угла штрафной. Красиво получилось — 2:1.
Уже на 74-й минуте полузащитник хозяев Мортен Торсби получил скидку от партнера по команде и без промедлений пробил точно в сетку.
Точку в этом матче поставил форвард «Дженоа» Жуниор Мессиас, который забил 4-й гол своей команды на 81-й минуте. Нападающий получил передачу и сильно пробил, попав в нижний угол ворот — 4:1.
После этого матча «Дженоа» занимает 11-е место в таблице Серии А с 7-ю очками в активе. «Рома» располагается на 16-й строчке (5).