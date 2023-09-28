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    «Дженоа» неожиданно разгромил «Рому» в матче Серии А

    «Дженоа» — «Рома»: счет матча 4:1, обзор голов

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    «Дженоа» на своем поле обыграл «Рому» (4:1) в матче 6-го тура итальянской Серии А.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Первый гол забили хозяева уже на 5-й минуте встречи. Нападающий «Дженоа» Альберт Гудмундссон получил изумительную передачу от партнера по команде и вогнал мяч в нижний угол ворот — 1:0.

    На 22-й минуте «Рома» сумела сравнять счет. Полузащитник команды Брайан Кристанте освободился от опеки, получил мяч не далеко от ворот соперника и мощно пробил головой. Без шансов для голкипера «Дженоа» — 1:1.

    После этого забивали только хозяева. В концовке 1-го тайма, на 45-й минуте нападающий «Дженоа» Матео Ретеги попал точно в девятку ворот, пробив с угла штрафной. Красиво получилось — 2:1.

    Уже на 74-й минуте полузащитник хозяев Мортен Торсби получил скидку от партнера по команде и без промедлений пробил точно в сетку.

    Точку в этом матче поставил форвард «Дженоа» Жуниор Мессиас, который забил 4-й гол своей команды на 81-й минуте. Нападающий получил передачу и сильно пробил, попав в нижний угол ворот — 4:1.

    Футбол. Италия. Серия А
    Дженоа — Рома 4:1
    Голы: 1:0 Альберт Гудмундссон (5'), 1:1 Бриан Кристанте (22'), 2:1 Mateo Retegui (45'), 3:1 Мортен Торсби (74'), 4:1 Жуниор Мессьяс (81') Дженоа: Маттья Бани, Раду Дрэгушин, Хоан Васкес, Стефано Сабелли (Кони де Винтер, 46'), Кевин Стротман (Беркан Кутлу, 30'), Милан Бадель (Мортен Торсби, 12'), Мортен Френнруп, Альберт Гудмундссон, Josep Martínez, Alan Matturro Romero (Жуниор Мессьяс, 76'), Mateo Retegui Рома: Руй Патрисиу, Леонардо Спинаццола (Уссем Ауа, 78'), Расмус Кристенсен, Эван Н'Дика, Диего Льоренте (Эдоардо Бове, 24'), Джанлука Манчини (Андреа Белотти, 46'), Лоренцо Пеллегрини (Стефан Эль-Шаарави, 78'), Леандро Паредес (Сердар Азмун, 78'), Бриан Кристанте, Ромелу Лукаку, Пауло Дибала Предупреждения: Кевин Стротман (26'), Стефано Сабелли (37'), Джанлука Манчини (42'), Mateo Retegui (65'), Маттья Бани (75'), Леандро Паредес (75'), Уссем Ауа (89')

    После этого матча «Дженоа» занимает 11-е место в таблице Серии А с 7-ю очками в активе. «Рома» располагается на 16-й строчке (5).

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