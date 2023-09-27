«Милан» показал проект нового стадиона

Итальянскийначал воплощать в жизнь давний проект постройки нового современного стадиона.

По данным журналиста Паскуале Ла Раджионе, была показана документация на внесение изменений в Комплексный план вмешательства в районе Сан-Франческо. Ее подготовила и представила Совету города Сан-Донато-Миланезе компания Sportlifecity.

Такие шаги четко свидетельствуют о серьезном намерении «Милана» наконец получить собственный стадион, а не делить его вместе с «Интером».

В проекте указано, что новая арена будет вмещать 70 тысяч зрителей, вокруг нее разместится целый комплекс зданий с гостиницами, развлекательными и коммерческими объектами. Есть даже первые изображения нового стадиона.