начнут матч в 21:45 в кубке Лиги Англии, 27.09.2023.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Линкольн Сити» — «Вест Хэм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.87 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Вест Хэм»).

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