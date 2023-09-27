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    Что «Линкольн» противопоставит «Вест Хэму»?

    «Линкольн» — «Вест Хэм». Ставка (к. 1.87) и прогноз на футбол, Кубок английской Лиги, 27 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Линкольн» — «Вест Хэм»
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    «Вест Хэм» — фаворит матча
    «Линкольн» сыграет на своем поле с «Вест Хэмом» в рамках 1/16 финала Кубка английской Лиги. Матч пройдет 27 сентября, начало — в 21:45 мск. «Линкольн» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 27 Сентября 2023 года
    Линкольн Сити
  • Англия. Кубок Лиги
    •  Линкольн Сити 21:45 Вест Хэм Вест Хэм
  • Лондон
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    «Линкольн»

    «Линкольн» прошел уже две стадии Кубка английской Лиги. Сперва ему удалось обыграть «Ноттс Каунти» (2:0) и сенсационно по пенальти — представителя АПЛ «Шеффилд Юнайтед» (0:0).

    «Линкольн» является представителем третьего по рангу английского дивизиона. Там команда осела на 13-й позиции.

    Коэффициенты матча Линкольн Сити — Вест Хэм

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    В восьми первых турах чемпионата «Линкольн» набрал 12 очков. Очевидно, с такими результатами команда является середняком, хотя стартовала неплохо.

    Все прогнозы на футбол

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах при поражениях в двух последних из них, так что у хозяев мизерные шансы.

    «Вест Хэм»

    Тем временем, «Вест Хэм» только начинает борьбу в Кубке английской Лиги. При этом он уже стартовал в Лиге Европы, где переиграл сербскую «Бачку-Тополу» (3:1) в первом туре своей группы.

    Команда начала новый розыгрыш АПЛ вполне прилично. «Вест Хэм» с 10 очками сейчас пребывает на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата.

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    • Вот только пропускают «Молотобойцы» по-прежнему частенько. Зато атака выглядит неплохо, отличившись 11 раз после шести туров.

    Несмотря на то, что в последних трех поединках во всех турнирах коллектив проиграл дважды, это вряд ли сильно повышает шансы его соперника на успех.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Вест Хэм», коэффициент на победу которого равен 1,38. Успех «Линкольна» оценивается в 7,56, ничья — в 4,92.

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    В семи последних матчах гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,87.

    Еще один вариант ставки — «Вест Хэм» выиграет 1-й тайм и матч за 1,85, ведь гости — явный фаворит, который способен повести в счете еще к перерыву.

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    «Линкольн» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 27.09.2023. Прогнозы на футбол. Что «Линкольн» противопоставит «Вест Хэму»?
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