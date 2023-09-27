«Линкольн»
«Линкольн» прошел уже две стадии Кубка английской Лиги. Сперва ему удалось обыграть «Ноттс Каунти» (2:0) и сенсационно по пенальти — представителя АПЛ «Шеффилд Юнайтед» (0:0).
«Линкольн» является представителем третьего по рангу английского дивизиона. Там команда осела на 13-й позиции.
Коэффициенты матча Линкольн Сити — Вест Хэм
В восьми первых турах чемпионата «Линкольн» набрал 12 очков. Очевидно, с такими результатами команда является середняком, хотя стартовала неплохо.
На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах при поражениях в двух последних из них, так что у хозяев мизерные шансы.
«Вест Хэм»
Тем временем, «Вест Хэм» только начинает борьбу в Кубке английской Лиги. При этом он уже стартовал в Лиге Европы, где переиграл сербскую «Бачку-Тополу» (3:1) в первом туре своей группы.
Команда начала новый розыгрыш АПЛ вполне прилично. «Вест Хэм» с 10 очками сейчас пребывает на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата.
Вот только пропускают «Молотобойцы» по-прежнему частенько. Зато атака выглядит неплохо, отличившись 11 раз после шести туров.
Несмотря на то, что в последних трех поединках во всех турнирах коллектив проиграл дважды, это вряд ли сильно повышает шансы его соперника на успех.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Вест Хэм», коэффициент на победу которого равен 1,38. Успех «Линкольна» оценивается в 7,56, ничья — в 4,92.
В семи последних матчах гостей забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,87.
Еще один вариант ставки — «Вест Хэм» выиграет 1-й тайм и матч за 1,85, ведь гости — явный фаворит, который способен повести в счете еще к перерыву.