«Линкольн» сыграет на своем поле с «Вест Хэмом» в рамках 1/16 финала Кубка английской Лиги. Матч пройдет 27 сентября, начало — в 21:45 мск. «Линкольн» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Линкольн»

«Линкольн» прошел уже две стадии Кубка английской Лиги. Сперва ему удалось обыграть «Ноттс Каунти» (2:0) и сенсационно по пенальти — представителя АПЛ «Шеффилд Юнайтед» (0:0).

«Линкольн» является представителем третьего по рангу английского дивизиона. Там команда осела на 13-й позиции.

Коэффициенты матча Линкольн Сити — Вест Хэм 1X2Новым игрокам 8.505.001.40Бонус$9500

В восьми первых турах чемпионата «Линкольн» набрал 12 очков. Очевидно, с такими результатами команда является середняком, хотя стартовала неплохо.

Все прогнозы на футбол

На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах при поражениях в двух последних из них, так что у хозяев мизерные шансы.

«Вест Хэм»

Тем временем, «Вест Хэм» только начинает борьбу в Кубке английской Лиги. При этом он уже стартовал в Лиге Европы, где переиграл сербскую «Бачку-Тополу» (3:1) в первом туре своей группы.

Команда начала новый розыгрыш АПЛ вполне прилично. «Вест Хэм» с 10 очками сейчас пребывает на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата.

Вот только пропускают «Молотобойцы» по-прежнему частенько. Зато атака выглядит неплохо, отличившись 11 раз после шести туров.

Несмотря на то, что в последних трех поединках во всех турнирах коллектив проиграл дважды, это вряд ли сильно повышает шансы его соперника на успех.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Вест Хэм», коэффициент на победу которого равен 1,38. Успех «Линкольна» оценивается в 7,56, ничья — в 4,92.

В семи последних матчах гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,87.

Еще один вариант ставки — «Вест Хэм» выиграет 1-й тайм и матч за 1,85, ведь гости — явный фаворит, который способен повести в счете еще к перерыву.