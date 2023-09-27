начнут матч в 19:30 в итальянской Серии А, 27.09.2023.

Последний матч между собой: Эмполи — Салернитана 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Эмполи» — «Салернитана». Коэффициент ставки — 2.30 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Эмполи»).

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