«Эмполи» сыграет на своем поле с «Салернитаной» в рамках 6-го тура Серии А. Матч пройдет 27-го сентября, начало — в 19:30 мск. «Эмполи» — «Салернитана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эмполи»

Команда полностью провалила старт нынешнего сезона в Серии А, занимая последнее 20-е место в таблице, не набрав ни одного очка за 5 матчей. «Эмполи» играет совсем плохо и пока нет предпосылок для того, чтобы ситуация поменялась.

Стоит отметить, что команда умудрилась не забить ни одного гола за эти 5 встреч на старте сезона, пропустив при этом 13 мячей. По обоим показателям «Эмполи» занимает последнее место в лиге.

Коэффициенты матча Эмполи — Салернитана 1X2Новым игрокам 2.353.303.25Бонус$9500

Особенно болезненное поражение случилось в одном из последних туров, где команда уступила «Роме» со счетом 0:7. В том матче у римлян залетало всё, а «Эмполи» совсем ничего не смогли предложить сопернику. Защитники команды попросту смотрели футбол в те моменты, когда форварды «Ромы» показывали класс.

Все прогнозы на Серию А

Предстоящий матч для «Эмполи» будет очень важен — команда рано или поздно должна прервать эту черную полосу. Для начала, хозяевам необходимо забить первый гол в сезоне, ну а потом уже можно подумать об очках.

«Салернитана»

Команда также провалилась на старте нынешнего сезона. «Салернитана» граничит с зоной вылета, занимая лишь 17-е место в таблице Серии А с 3 очками в активе. У команды также есть проблемы во всех компонентах игры, но не все так плохо, как у «Эмполи».

«Салернитана» старается играть надежно в обороне, но не всегда получается. К примеру, в одном из последних матчей команда крупно уступила «Торино» (0:3), а матчем ранее проиграла «Лечче» (0:2). При этом у «Салернитаны» также есть проблемы и с результативностью.

В матче последнего тура Серии А команда встречалась с «Фрозиноне», и казалось бы, «Салернитана» должна на своем поле обыгрывать этого соперника, но сыграла всего лишь вничью (1:1). Причем проигрывала 0:1 до 52-й минуты.

Стоит отметить, что последний раз «Салернитана» и «Эмполи» встречались в мае этого года в концовке прошлого сезона Серии А. В том матче «темно-красные» уступили своему сопернику со счетом 1:2, забив единственный гол лишь на 85-й минуте.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эмполи» предлагают — 2.30.

На викторию «Салернитаны» дают — 3.35, ничья оценена — в 3.30.

«Эмполи» при своих болельщиках будет предельно мотивирован. Команда рано или поздно прервет свою серию поражений. Можно предположить, что это случится в матче с «Салернитаной».

Наш прогноз — Победа «Эмполи». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Тотал 2.5 меньше за 1.87.