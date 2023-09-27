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    «Эмполи» прервет свою серию поражений

    «Эмполи» — «Салернитана». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Серия А, 27 сентября 2023 года

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    «Эмполи»
    «Эмполи» сыграет на своем поле с «Салернитаной» в рамках 6-го тура Серии А. Матч пройдет 27-го сентября, начало — в 19:30 мск. «Эмполи» — «Салернитана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 27 Сентября 2023 года
    Эмполи
  • Италия. Серия А
    •  Эмполи 19:30 Салернитана Салернитана
  • Салерно
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    «Эмполи»

    Команда полностью провалила старт нынешнего сезона в Серии А, занимая последнее 20-е место в таблице, не набрав ни одного очка за 5 матчей. «Эмполи» играет совсем плохо и пока нет предпосылок для того, чтобы ситуация поменялась.

    Стоит отметить, что команда умудрилась не забить ни одного гола за эти 5 встреч на старте сезона, пропустив при этом 13 мячей. По обоим показателям «Эмполи» занимает последнее место в лиге.

    Коэффициенты матча Эмполи — Салернитана

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    Особенно болезненное поражение случилось в одном из последних туров, где команда уступила «Роме» со счетом 0:7. В том матче у римлян залетало всё, а «Эмполи» совсем ничего не смогли предложить сопернику. Защитники команды попросту смотрели футбол в те моменты, когда форварды «Ромы» показывали класс.

    Все прогнозы на Серию А

    Предстоящий матч для «Эмполи» будет очень важен — команда рано или поздно должна прервать эту черную полосу. Для начала, хозяевам необходимо забить первый гол в сезоне, ну а потом уже можно подумать об очках.

    «Салернитана»

    Команда также провалилась на старте нынешнего сезона. «Салернитана» граничит с зоной вылета, занимая лишь 17-е место в таблице Серии А с 3 очками в активе. У команды также есть проблемы во всех компонентах игры, но не все так плохо, как у «Эмполи».

    «Салернитана» старается играть надежно в обороне, но не всегда получается. К примеру, в одном из последних матчей команда крупно уступила «Торино» (0:3), а матчем ранее проиграла «Лечче» (0:2). При этом у «Салернитаны» также есть проблемы и с результативностью.

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    • В матче последнего тура Серии А команда встречалась с «Фрозиноне», и казалось бы, «Салернитана» должна на своем поле обыгрывать этого соперника, но сыграла всего лишь вничью (1:1). Причем проигрывала 0:1 до 52-й минуты.

    Стоит отметить, что последний раз «Салернитана» и «Эмполи» встречались в мае этого года в концовке прошлого сезона Серии А. В том матче «темно-красные» уступили своему сопернику со счетом 1:2, забив единственный гол лишь на 85-й минуте.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эмполи» предлагают — 2.30.

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    На викторию «Салернитаны» дают — 3.35, ничья оценена — в 3.30.

    «Эмполи» при своих болельщиках будет предельно мотивирован. Команда рано или поздно прервет свою серию поражений. Можно предположить, что это случится в матче с «Салернитаной».

    Наш прогноз — Победа «Эмполи». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Тотал 2.5 меньше за 1.87.

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    «Эмполи» — «Салернитана»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 27.09.2023. Прогнозы на футбол. «Эмполи» прервет свою серию поражений
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