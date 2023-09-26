начнут матч в 21:45 в футбольном кубке Германии, 26.09.2023.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:8.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:8 (победит «Бавария»).

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