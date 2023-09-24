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    Сандерленд — Кардифф Сити: смотреть онлайн в прямом эфире

    24.09.2023 в 17:00 начнется матч в английском Чемпионшипе Сандерленд — Кардифф Сити

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Сандерленд Кардифф Сити
    Сандерленд и Кардифф Сити начнут матч в 17:00 в английском Чемпионшипе, 24.09.2023.

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    Последний матч между собой: Кардифф Сити — Сандерленд 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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