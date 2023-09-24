начнут матч в 13:30 в чемпионате Италии по футболу, 24.09.2023.

Последний матч между собой: Эмполи — Интер 0:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Эмполи» — «Интер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.96 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Интер»).

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