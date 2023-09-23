Ибрагимович обратился к фанатам «Милана» после крупного поражения в матче с «Интером»

Экс-форвардпосле поражения в матче Серии А с(1:5) призвал болельщиков «россонери» продолжать поддерживать команду.

«Эй, миланисты! Я приехал на базу в Миланелло и сразу сказал тренеру, что готов играть, но моего имени не было в списке. Хотя я чувствую себя хорошо и нахожусь в прекрасной форме.

Шутки в сторону, продолжайте поддерживать "Милан". Все будет отлично! До встречи на Сан-Сиро», — приводит слова Ибрагимовича пресс-служба «Милана».

После крупного поражения от «Интера» «Милан» занимает 4-е место в таблице Серии А с 9-ю очками в активе.

В следующем матче «россонери» встретится 23-го сентября с «Вероной» в матче 5-го тура чемпионата Италии. Начало встречи — в 16:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.