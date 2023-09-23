начнут матч в 11:30 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ), 23.09.2023.

Последний матч между собой: Черноморец — Енисей 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Черноморец»).

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