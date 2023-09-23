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    Аллегри о поражении «Ювентуса»: Это был матч, в котором нам не хватило менталитета

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    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о поражении своей команды в матче 5-го тура Серии А с «Сассуоло» (2:4).

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    «Потенциальная красная карточка Доменико Берарди? Нет, давайте поговорим об игре. Это наше первое поражение, мы должны сделать выводы. Мы не были феноменальны до этого матча и не стали вдруг ужасны после него.

    Мы витали где-то в облаках в начале матча, все было хорошо, но мы не смогли извлечь пользу из нескольких достаточно простых моментов. После этого первый же удар соперника привёл к голу, мы утратили самообладание и поплатились за это.

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    • Я не первый день работаю и представляю сильные и слабые стороны команд Серии А. Это (поражение от "Сассуоло") стало лишь окончанием того, что мы видели в команде в последние дни, когда мы пытались разобраться с тревожными сигналами.

    Сейчас нельзя унывать, впереди важный матч, в котором надо постараться набрать три очка.

    Это был матч, в котором нам не хватило менталитета. Мы до сих пор не умеем переключаться во время игры, оставаться в ней на протяжении всего матча.

    У меня уже было ощущение, что мы немного паникуем всякий раз, когда мяч попадает в штрафную, чего не случалось в матче с "Лацио" или в других играх, так что это заставило меня насторожиться», — приводит слова Аллегри Football Italia.

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    • После этого матча «Ювентус» занимает 4-е место в таблице Серии А с 10-ю очками в активе после 5-и туров. В следующем матче «старая синьора» встретится с «Лечче» 26-го сентября.

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