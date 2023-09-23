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    «Ювентус» неожиданно проиграл «Сассуоло»

    «Сассуоло» — «Ювентус»: счет матча 4:2, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Сассуоло Ювентус
    В матче пятого тура итальянской Серии А «Сассуоло» в родных стенах неожиданно разобрался с «Ювентусом» со счетом 4:2.

    «Сассуоло»
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    «Сассуоло»

    На голы Армана Льоренте, Доменико Берарди, Андреа Пинамонти, а также автогол Федерико Гатти гости ответили точным ударом Федерико Кьезы и автоголом Матиаса Виньи.

    Футбол. Италия. Серия А
    Сассуоло — Ювентус 4:2
    Голы: 1:0 Арман Лорьенте (13'), 1:1 Матиас Винья (автогол) (21'), 2:1 Доменико Берарди (41'), 2:2 Федерико Кьеза (78'), 3:2 Андреа Пинамонти (82'), 4:2 Федерико Гатти (автогол) (90 + 5') Сассуоло: Алессио Краньо, Йереми Тольян, Мартин Эрлич, Руан, Матиас Винья (Джанмарко Феррари, 90'), Daniel Boloca, Матеус Энрике, Доменико Берарди, Недим Байрами (Самуэль Кастильехо, 85'), Арман Лорьенте (Маркус Хольмгрен-Педерсен, 85'), Андреа Пинамонти (Грегоре Дефрель, 85') Ювентус: Федерико Кьеза, Душан Влахович (Мойзе Кин, 76'), Филип Костич (Сэмюэл Айлинг Джуниор, 46'), Адриен Рабьо, Мануэль Локателли (Аркадиуш Милик, 84'), Фабио Миретти (Николо Фаджоли, 46'), Уэстон Маккенни (Тимоти Уэа, 60'), Данило, Бремер, Федерико Гатти, Войцех Щенсны Предупреждения: Адриен Рабьо (36'), Daniel Boloca (52'), Данило (55'), Доменико Берарди (58'), Матиас Винья (65'), Андреа Пинамонти (83')

    Календарь и таблица Серии А

    После этого матча «Ювентус» опустился на четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 10 очков. «Сассуоло» идет на 11-й позиции с 6 пунктами.

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