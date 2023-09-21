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    Черчесов рассказал, почему его оскорбило увольнение из «Ференцвароша»

    Футбол Ференцварош Футбол России
    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что уже не переживает из-за увольнения из «Ференцвароша».

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    Черчесов был уволен из «Ференцвароша» в июле после сенсационного поражения от фарерского «Клаксвика» в квалификации Лиги чемпионов.

    «Абсолютно спокойно [отношусь]! Потому что это часть профессии. Не первый день у тебя есть победы и поражения.

    С одной стороны, к этому привыкнуть невозможно. Понятно, что это определенный профессиональный удар, но такие вещи надо пережить. Не я первый, не я последний. Главное, не то, что было, а как это все переварить, чтобы сделать тебя сильнее.

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    • После игры я, как обычно, поднялся в VIP. Он мне это озвучил, не поговорив сначала. Он мне озвучил, а я развернулся и пошел! Всё!

    Расстались и все! Клуб выполнил все свои обязательства.

    Есть часть профессии. После такого поражения никто тебе "спасибо" говорить не будет, и ты это знаешь.

    Другое дело, что уже бывали не раз и как у игрока, и как у тренера поражения. И после любого большого поражения мы становились только сильнее.

    Если брать тот же "Ференцварош", мы там по приезде сыграли 0:1, вторую игру — 1:1, третью — 0:3 дома. Но в конце концов, мы дубль выиграли? Выиграли! Значит, мы знаем, что делать. Потом мы проиграли "Карабаху" в квалификации [Лиги чемпионов], но это нам не помешало потом в группе занять первое место и первый раз за 50 лет выйти в 1/8 финала [Лиги Европы].

    Вот это [с "Клаксвиком"] было поражение! Но никто не знает, может, я бы Лигу конференций выиграл! Поражение — мы бы подумали и что‑то опять сделали. Но дело не в этом.

    Еще раз повторяю, есть клуб, в котором мы отработали. Хорошие воспоминания вообще по Венгрии и по Будапешту, по клубу. Отношение хорошее, великолепное, никаких проблем не было. Так случилось! Глядишь, позвонят мне. Может, прилечу, встретимся, наконец‑то пообщаемся. И пойму, почему так и зачем!

    Единственный минус, который здесь есть: в любом случае надо высыпаться и президенту, и главному тренеру. Утром встречаться. И они мне не дали принять мое решение. Вот это меня оскорбило!», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

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