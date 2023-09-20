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    Команда Гончаренко победила «Локомотив» в серии пенальти

    «Урал» — «Локомотив»: счет матча 0:0, пен. 4:2, обзор голов

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    В матче 4-го тура группового этапа Кубка России встретились «Урал» и «Локомотив». Основное время завершилось вничью 0:0, а в серии пенальти сильнее была команда Гончаренко со счетом 4:2.

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    В составе хозяев точными ударами с «точки» отметились Щеттине, Бикфалви, Мишкич, Сингатулин.

    За гостей забивали Глушенков, Сильянов, тогда как Митай и Жемалетдинов не смогли реализовать пенальти.

    Футбол. Россия. Кубок. Группа B
    Урал — Локомотив 0:0
    Голы: : Schettine G. (пенальти) (1'), : Максим Глушенков (пенальти) (2'), : Эрик Бикфалви (пенальти) (2'), : Даниэль Мишкич (пенальти) (3'), : Александр Сильянов (пенальти) (4') Урал: Илья Помазун, Денис Кулаков, Эмерсон, Силвие Бегич, Кики, Malkevich V., Cisse I., Андрей Егорычев, Ishkov I., Александр Юшин, Schettine G. Локомотив: Илья Лантратов, Максим Ненахов, Евгений Морозов, Лукас Фассон, Александр Сильянов, Артём Карпукас, Константин Марадишвили, Сергей Пиняев, Антон Миранчук, Наир Тикнизян, Тимур Сулейманов Предупреждения: Максим Ненахов (77'), Евгений Морозов (85')

    После четырех матчей у «Локомотива» стало 7 очков , «Урал» имеет на два меньше.

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